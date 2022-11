Nuove attrezzature e interventi di manutenzione nei parchi

Prosegue la ristrutturazione e la messa in sicurezza dei parchi. Le aree verdi rimangono punti di incontro ed aggregazione dei cittadini perciò richiedono manutenzioni, cura ed investimenti per il loro miglioramento. Sono stati effettuati in questi giorni i seguenti interventi: in Via Santa Bertilla a Caselle è stata manutentata l’altalena esistente con la sostituzione di un palo; in Via Santa Elisabetta a Caselle è stato manutentato il gazebo esistente con anche la sostituzione delle tavole di copertura, il montaggio di nuove zanche, la carteggiatura e la verniciatura della struttura; al Parco di Via Veneto a Selvazzano Capoluogo è stata manutentata l’altalena esistente con la sostituzione di un seggiolino a gabbietta completo di catene e perni; è stata manutentata la casetta esistente comprensiva di sostituzione delle tavole della copertura, la carteggiatura e la verniciatura della struttura e sono state installate due nuove porte da calcetto; al Parco dell'Amicizia in Via Vespucci a San Domenico è stato manutentato il gazebo esistente con la sostituzione di quattro pali portanti in acciaio.

Sistemazione

«Proseguono gli interventi di sistemazione – spiega il Sindaco della Città di Selvazzano Dentro, Giovanna Rossi – delle attrezzature deteriorate, dei giochi rovinati nel tempo, delle panchine, dei cestini, dei tavolini e di altri manufatti in legno. I nostri parchi sono molto attenzionati e la loro cura è un costante impegno della nostra Amministrazione. E’ una grande gioia vedere i tanti bambini e le relative famiglie trascorrere del tempo insieme immersi nella natura ed è per questo che mi auguro che ci sia il massimo rispetto ed attenzione per questo bene di tutti».

Bene pubblico

«La cura del patrimonio del bene pubblico anche nei parchi – aggiunge l’Assessore allo Sviluppo delle Politiche Infrastrutturali dei Parchi Comunali e alla Riqualificazione dell’Arredo Urbano Giacomo Rodighiero – continua per cercare di migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei nostri Concittadini. Gli interventi eseguiti negli ultimi due mesi hanno dato avvio alla sistemazione e alla messa in sicurezza di giostrine e di relativi fondi antitrauma che da molti anni aspettavano interventi di manutenzione. Sull’arredo e sul decoro urbano l’Amministrazione Comunale sta facendo cospicui investimenti. Nel corso dei prossimi mesi la Cittadinanza potrà usufruire di strutture rinnovate e nuove opportunità per godersi le aree verdi attrezzate del territorio».