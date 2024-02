Spunta un nuovo autovelox nell'Alta: il Comune annuncia l'installazione

«Oggi è stato installato un nuovo autovelox su Via Casoni Nuova. Questo dispositivo, che controlla entrambi i sensi di marcia, mira a migliorare la sicurezza stradale, rispondendo alle numerose segnalazioni che chiedevano un monitoraggio costante per ridurre la velocità delle auto e a garantire un percorso stradale più sicuro. Nello specifico la richiesta è stata formulata da 420 cittadini residenti lungo la via. Nei prossimi giorni saranno effettuate le fasi di verifica e taratura per garantire il corretto funzionamento»: con questo avviso il Comune di Fontaniva ha annunciato l'installazione di un nuovo autovelox.

Nuovo autovelox

Non solo il nuovo dispositivo di rilevamento della velocità non è ancora attivo, ma entrerà in funzione solamente quando sarà presente in loco anche la polizia locale: sulla strada in questione il limite è di 50 chilometri orari. Si tratta del terzo autovelox presente a Fontaniva dopo quelli presenti lungo la strada provinciale 53 Postumia. Come spiega sulle colonne de "Il Gazzettino" Edoardo Pitton, sindaco di Fontaniva, «installando il nuovo autovelox siamo intervenuti nell'ottica della salvaguardia».