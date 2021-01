Il top di gamma dell'ecografia entra in sala operatoria: la novità nell'Alta

Nuovo ecotomografo per l’ospedale di Cittadella grazie a un investimento regionale di oltre 135mila euro.

Ecotomografo

Si tratta di un sistema ecografico multi-imaging, dotato di un ampio parco sonde, capace di eseguire esami dettagliati di livello avanzato, visualizzando i tessuti in real-time e fornendo informazioni di elasticità con software dedicati all’analisi delle lesioni, anche con scansioni radiali. Possibili inoltre la ricostruzione tridimensionale del?immagine e l’esecuzione di tagli ecografici e anatomici nei punti di particolare interesse diagnostico. Il fascio di ultrasuoni è controllato sino alle profondità più elevate e la tecnologia Pixe Focus consente una focalizzazione a livello del pixel gestendo intelligentemente i dati dei canali degli ultrasuoni. I circuiti di elaborazione digitale del segnale sono dedicati e lo elaborano con grande potenza ed elevata velocità. In aggiunta, l’innovativo monitor IPSPro, caratterizzato da ampio angolo di visualizzazione, elevato contrasto e nero profondo, garantisce immagini chiare e definite per ogni applicazione clinica.

Cittadella

Spiega il dottor Unità operativa di Chirurgia generale di Cittadella: «Il nuovo ecografo verrà impiegato nelle varie procedure chirurgiche sia In sala operatoria che in ambulatorio. Oltre alle frequenti malattie della colecisti, delle vie biliari, delle vene e alla valutazione anche in urgenza di traumi o dolori addominali acuti, ci troviamo sempre più spesso a trattare lesioni epatiche principalmente conseguenti a neoplasie del colon. È ormai consuetudine, supportata da linee guida internazionali, effettuare procedure eco-guidate per una sempre più precisa resezione o ablazione di tessuti neoplastici. Il nuovo ecografo andrà quindi a migliorare in prima istanza la diagnosi, poi la terapia, contenendo nello stesso tempo il danno tissutale circostante. Altro impiego importante è in ambito proctologico: consiste nella possibilità di eseguire una ricostruzione tridimensionale del tratto anorettale per meglio definire la profondità di eventuali lesioni, al fine di valutare il trattamento più appropriato».

Ulss 6 Euganea

Aggiunge Domenico Scibetta, commissario dell'Ulss 6 Euganea: «L’investimento in nuove tecnologie non conosce rallentamento, nonostante l’emergenza pandemica. Ringrazio pertanto la Regione Veneto a cui sta a cuore la qualità del sistema sanitario che passa anche attraverso l'innovazione continua: il rinnovamento delle attrezzature si declina in un’assistenza migliore, più puntuale, più circostanziata, più personalizzata, resa ai nostri pazienti: da una parte macchine sempre più sofisticate, dall’altra i nostri assistiti ai quali cerchiamo di offrire risposte assistenziali sempre più evolute, diagnosi sempre più accurate, percorsi terapeutici sempre più appropriati».