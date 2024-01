Ok al progetto del nuovo parco Guizza, tra un anno sarà aperto alle "due" città

La giunta comunale, nell’ultima seduta del 2023, ha approvato il progetto esecutivo del nuovo Parco Guizza. Parliamo dell’area di circa 70 mila metri quadrati su via Confortini, ottenuta grazie ad una perequazione urbanistica che, unita all’area dell’attuale Parco Gozzano e dell’attuale Parco Modì di Albignasego, andrà a formare un grande parco di 13 ettari nella zona sud della città. Un passo importante che porterà già nei prossimi mesi alla gara di appalto e all’affidamento dei lavori, che inizieranno quindi nel corso dell’anno per essere conclusi a inizio 2025.

Primo stralcio

Si tratta del primo stralcio dei lavori, finanziato con 1.5 milioni din euro dalla Regione Veneto tramite il Por-Fesr, ovvero fondi europei destinati da Venezia poi all’ambito territoriale di Padova. A questi vanno aggiunti 174 mila euro investiti dal Comune di Padova. Con questo finanziamento verranno realizzate le seguenti opere: pulizia e allestimento preliminare dell’area, movimenti di terra e realizzazione delle depressioni destinate alla sicurezza idraulica, realizzazione della viabilità pedonale/ciclabile e relativa segnaletica, realizzazione impianto irrigazione a goccia per alberi e cespugli, messa a dimora alberi, cespugli, realizzazione tappeti erbosi, impianto illuminazione, realizzazione impianto idrico e fontanelle, realizzazione delle aree per la socializzazione e stazionamento delle persone, posa in opera dei sistemi di seduta e arredo urbano, opere edili di completamento, opere a verde di completamento, opere impiantistiche di completamento.

La consulta di quartiere

Le novità del progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo sono frutto del confronto e del dialogo con la Consulta di Quartiere e il Comune di Albignasego e riguardano principalmente la ridefinizione e armonizzazione dei vialetti con quelli esistenti al parco Modì, tra cui il vialetto che consentirà di raggiungere comodamente la fermata del tram Guizza, l’allargamento del corridoio ecologico centrale, la posizione dell’area cani e la predisposizione di dotazioni per tutte le generazioni con spazi sia sportivi che di socialità.

Le parole dell'assessore Antonio Bressa

L’assessore al verde Antonio Bressa commenta: «Un passo fondamentale verso la realizzazione di uno dei parchi più grandi della città, l’unico che si estenderà su due comuni, senza recinzioni e garantendo la continuità, come un grande corridoio verde di connessione. Questo progetto sposa l’idea di una città dove il verde pubblico è un elemento centrale e in continua espansione per offrire spazi di natura e socialità accessibili a tutti i cittadini. Già in breve tempo avremo a disposizione questi spazi e con i successivi stralci arricchiremo prima il parco con attrezzature sportive, ludiche e di benessere e poi con un punto ristoro funzionale alla gestione dell’area. Il 2024 sarà l’anno del verde a Padova, grazie all’avvio dei lavori del Parco Iris e del Parco Guizza, nella direzione di migliorare sempre di più la qualità della vita nella nostra città, garantendo spazi verdi e attrezzati dove ricercare benessere».