Gianluca Carraro è il nuovo presidente del Consorzio Vini Colli Euganei

Cambio al vertice del Consorzio Volontario per la Tutela dei Vini Colli Euganei. L’Assemblea dello scorso 30 giugno ha rinnovato il Consiglio di Amministrazione dell’Ente che rappresenta i produttori dei vini Doc e Dogc dei Colli Euganei. Nella seduta del Consiglio d’Amministrazione dello scorso 28 luglio è stato eletto alla carica di Presidente Gianluca Carraro, affiancato dal Vicepresidente Vicario Giorgio Salvan e dal Vicepresidente Giorgia Veronese.

Oltre al Presidente e ai Vicepresidenti il Consiglio è composto da Giovanni Barbiero, Martino Benato, Lorenzo Bertin, Valentino Bressanin, Simone Dalla Montà e Don Stefano Visintin, abate dell’Abbazia di Praglia.

Il Consorzio

Il Consorzio, che ha sede in Piazzetta Martiri a Vo’, è stato costituito nel 1972 ed attualmente ha oltre 400 soci di cui oltre 120 vinificatori ed imbottigliatori. Tutela e promuove la DOC Colli Euganei e la DOCG Colli Euganei Fior d’Arancio, due eccellenze vinicole del territorio conosciute e apprezzate in Italia e all’estero per le loro caratteristiche inconfondibili che le legano al territorio vulcanico dell’area euganea e ne qualificano anche il paesaggio e l’offerta turistica.

«Tutela e della promozione»

Il neopresidente Gianluca Carraro, 59 anni, è agronomo e segue in prima persona un vigneto a Baone e uno a Polesella, nel rodigino. «Ringrazio i soci e il consiglio d’amministrazione per la fiducia che hanno riposto nella mia persona, - sono le sue prime parole - e mi avvicino a questo nuovo ruolo, che comporta un fattivo impegno nei confronti della tutela e della promozione dei vini dei nostri Colli Euganei, con umiltà, tanta volontà e la passione che contraddistingue tutti noi produttori vitivinicoli. Con tutto il Consiglio ci siamo da subito messi al lavoro con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le attività e i servizi offerti dal Consorzio, sempre con un occhio di riguardo verso le aziende del territorio, vera risorsa dei nostri Colli Euganei e voce economica di spicco non solo per il settore primario.

«Continuare nel percorso di eccellenza»

«Le sfide che ci attendono sono impegnative e riguardano anzitutto la necessità di continuare nel percorso di eccellenza e nel lavoro delle aziende produttrici che tanto hanno investito in questi anni proprio sul fronte della distintività e dell’eccellenza dei vini dei Colli Euganei, la cui forza sta proprio nell’intimo e autentico legame con un ambiente unico nel suo genere, verso il quale non mancherà la nostra attenzione. Un ringraziamento va ai consiglieri e ai dirigenti uscenti per il lavoro di questi anni e alle organizzazioni di categoria del mondo agricolo per la collaborazione e il sostegno. Rivolgo un saluto infine ai sindaci dei Comuni dei Colli Euganei, con i quali continuerà il dialogo e il proficuo rapporto avviato in questi anni. Il lavoro di squadra porta a buoni frutti e continueremo su questa strada».

I prossimi incontri

Proprio per tenere fede a questo impegno è volontà del Consiglio, a breve, incontrare i referenti istituzionali locali e regionali per un aperitivo di benvenuto al fine di presentare la nuova squadra e il programma per il futuro.

