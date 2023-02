Via libera della giunta alle telecamere antispaccio nei primi 12 parchi della città

Tutto pronto per le nuove telecamere di videosorveglianza nei parchi. La giunta comunale ha dato il via libera al progetto esecutivo per piazzarle nelle prime 12 aree scelte, ma nei prossimi mesi ne verranno installate altre in alcuni luoghi strategici dei quartieri più periferici. «Nei primi 5 anni di mandato abbiano installato circa 600 telecamere - spiega l'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina - arrivando ormai ad averne in città più di 800. Questo dei parchi e delle periferie è un passaggio importante, anche se io sono fermamente convinto che aiuteranno a risolvere il problema, ma che non sia questo l'unico modo».

Dove

In tutto parliamo di circa 150 telecamere ed una spesa che si aggira attorno ai 600mila euro (299 quella approvata dall'ultima giunta). Ma 12 aree però sono già ufficiali, così come si legge negli allegati della delibera di giunta. Si parte dall'Arcella, con il parco Morandi, il giardino Quadrifoglio, quello del Gingko, l'area verde Bramante-Induno e il Corniolo. Poi il parco Arcobaleno a Mortise, i giardini Forsythie tra la Stanga e la Fiera, il parco dei Frassini tra Terranegra e San Gregorio, il parco giochi Villa Berta in via Vigonovese, il giardino Napoli alla Sacra Famiglia, il parco del Roseto ad Altichiero. Occhi digitali anche in centro ad osservare la passeggiata Conciapelli.«Sulla sicurezza stiamo lavorando moltissimo e sono soddisfatto - commenta l'assessore alla sicurezza, Diego Bonavina - .Adesso è il momento di implementare nelle periferie perché in centro la presenza c'è. Le telecamere sono un deterrente, ma io rimango convinto che la sicurezza passi prima di tutto attraverso la riqualificazione urbanistica della città, lo sport e la socialità»