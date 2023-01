Poste, ampliati gli orari di due uffici in città

Da lunedì 16 gennaio saranno ampliati gli orari di apertura al pubblico di due uffici postali padovani: l'ufficio postale “Padova 1” in piazza De Gasperi e l’ufficio postale di via Portello (Padova 2) saranno aperti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 ed il sabato fino alle 12.35.

Poste

Si ricorda inoltre a tutti i cittadini la possibilità di utilizzare gli sportelli automatici Postamat della provincia di Padova oltre ai canali digitali come le App (Ufficio Postale, BancoPosta e Postepay) e il sito www.poste.it, dove sono anche indicati i nuovi orari di apertura degli Uffici Postali. Poste Italiane ricorda che si può prenotare il proprio turno nei principali Uffici Postali direttamente da computer, tablet e smartphone. Soprattutto nei giorni di maggiore affluenza, l’Azienda invita ad accedere al sito www.poste.it o ad utilizzare le APP “Ufficio Postale”, “BancoPosta” e “PostePay”. Dopo aver individuato l’Ufficio Postale di interesse, sarà sufficiente cliccare sul tasto “PRENOTA”, e, nella schermata successiva, scegliere se fissare un appuntamento con un consulente di Poste Italiane per prodotti come Conti BancoPosta, Polizze, Investimenti ecc. oppure prenotare per le tradizionali operazioni di sportello. In questo caso si potrà scegliere il servizio di interesse tra “Bollettini”, “Poste e Pacchi”, “PostePay e telefonia”, “RC Auto” e “SPID”.