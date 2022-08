Niente bottiglie di vetro, lattine e droni a Ferragosto in Prato della Valle: l'ordinanza

Il sindaco di Padova Sergio Giordani ha firmato ed emanato un'ordinana in occasione della festa di Ferragosto in Prato della Valle.

Ordinanza

Dalle ore 19 del 15 alle ore 03 del 16 agosto viene ordinato il divieto di vendita, somministrazione e detenzione su area pubblica di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine, divieto di introdurre, portare e utilizzare mongolfiere alimentate da fiamma (lanterne cinesi), apparati propagatori di gas nebulizzati di qualsiasi natura (spray e schiuma), palloncini e sistemi aeromobili a pilotaggio remoto (droni) nell’area di Prato della Valle e vie adiacenti quali: via Belludi, tratto compreso tra Prato Valle e Riviera Businello, via Orto Botanico, via Donatello, via Falconetto, via Cavazzana, tratto compreso tra Prato Valle e via Sanmicheli, via Ferrari, P.le Rabin, via Carducci, C.so Vittorio Emanuele nel tratto da Prato Valle a via Mario, C.so Umberto I, nel tratto da Prato della Valle a via Rudena. L'inottemperanza al presente provvedimento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro. È facoltà degli Organi di Polizia, anche coadiuvati dagli addetti alla sicurezza messi a disposizione dell'organizzazione dell'evento, impedire l'ingresso nell'area della manifestazione e allontanare dalla stessa tutti coloro che recano con sé gli oggetti indicati nel dispositivo della presente ordinanza. Viene inoltre raccomandato di non condurre o detenere all’aperto alcun tipo di animale nell'area oggetto della presente ordinanza durante lo spettacolo piromusicale.