Capodanno in piazza Insurrezione, bar aperti fino alle 3 di notte e strade chiuse: le ordinanze

Di varia natura, e tutte importanti: tramite due distinte ordinanze il Comune di Padova ha emanato alcune disposizioni in vista della festa di Capodanno in piazza Insurrezione a Padova.

Bar aperti

Grazie a un'apposita ordinanza sindacale (aspettando quella che vieterà di entrare in piazza con bottiglie in vetro e lattine) viene consentito ai pubblici esercizi della zona del centro storico di rimanere straordinariamente aperti fino alle tre di notte.

Strade chiuse

Disagi in vista, invece, per la viabilità a più livelli, a partire dai parcheggi: dato che il palco (che verrà posizionato davanti all'ex Inps) necessita di essere montato per tempo, è stato imposto il divieto temporaneo di utilizzare i 126 stalli a pagamento all'interno di piazza Insurrezione già dalle ore 7 di giovedì 29 e fino alle ore 14 di lunedì 2 gennaio. Per quanto riguarda il transito delle auto, invece, dalle ore 20 del 31 dicembre alle 3 del primo gennaio saranno chiuse al traffico le vie Giuseppe Verdi, dei Borromeo, Martiri della Libertà, Antonio Bajamonti, Emanuele Filiberto di Savoia (nel tratto compreso tra via Del Risorgimento e piazza Insurrezione), Flavio Busonera e Aquileia nonché vicolo dei Dotto.