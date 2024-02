Stella della sciabola nazionale entra nella famiglia dell'Arma

Alessandra Nicolai, padovana di 19 anni, una vita dedicata alla scherma, ha realizzato il suo sogno: coniugare le sue due passioni, quella per lo sport, a quella per l’arma dei carabinieri. Figlia d’Arma, il papà è luogotenente in servizio presso il comando provinciale di Padova, studentessa al liceo artistico Modigliani e campionessa di sciabola, dal 18 gennaio scorso Alessandra, è entrata a fare parte del centro sportivo dell’Arma dei Carabinieri di Roma. Il suo sogno sono le olimpiadi. E se continuerà a lavorare in palestra con l'intensità dimostrata in questi anni, nessun resultato le è precluso.

La sua storia

Avviata alla pratica della scherma dall’età di 7 anni, si è dedicata alla sciabola con passione, spirito di sacrificio, serietà e determinazione con la società Padova Scherma, fino a raggiungere risultati di tutto riguardo con la Nazionale. Nel 2022, dopo due medaglie di bronzo vinte rispettivamente a La Spezia, nella seconda prova individuale Giovani scherma femminile e a Piacenza ai campionati italiani assoluti a squadre Serie A2, è stata infine consacrata campionessa italiana di sciabola femminile cadetti under 17 al campionato italiano svoltosi a Catania il 25 maggio 2022, dove ha conquistato la medaglia d'oro. Un’altra medaglia di bronzo l’ha conquistata al campionato italiano under 23 di sciabola femminile a Vercelli il 13 aprile 2023. Infine, con la maglia della nazionale, a Budapest (Ungheria), il 6 gennaio 2024 ha conquistato il bronzo individuale nella coppa del mondo under 20 e il giorno successivo l’argento a squadre. Inarrestabile e determinata il prossimo weekend 3 e 4 febbraio l’azzurrina parteciperà alla coppa del mondo under 20 che si terrà a Plovdiv in Bulgaria. L’arma dei carabinieri è orgogliosa di avere nella sua grande famiglia questa promettente atleta a cui augura un futuro ricco di soddisfazioni.