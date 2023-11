Auto in garage domani: scatta la seconda domenica anti smog

Domani, 5 novembre, torna a Padova la domenica ecologica. Questo significa che a cavallo tra le 8,30 e le 18,30 sarà inibita la circolazione a tutti i mezzi a motore endotermico, quindi motori a combustione e ibridi, all'interno del centro storico. Non si potrà viaggiare nella zona a cavallo tra barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea nel tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini, via Niccolò Orsini, porta Savonarola, via Pilade Bronzetti, porta Trento, via Frà Paolo Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi via Niccolò Tommaseo, via Venezia, p.le Della Stanga, via Ludovico Ariosto, via Gattamelata, via Gustavo Modena, via Angelo Scarsellini, via Alessandro Manzoni, via Giordano Bruno, via Andrea Costa, viale Felice Cavallotti, ponte Del Sostegno e via Goito. Restano, invece, sempre percorribili, gli assi viari via Leopardi, Cavazzana, Prato della Valle, Alberto Cavalletto, Pasquale Paoli e via 58° Fanteria, Micheli Sanmicheli, Fabrici Acquapendente.

Chi potrà muoversi

Il blocco non riguarda i residenti, i possessori di mezzi a motore elettrici, i mezzi di trasporto pubblico e di soccorso con specifiche deroghe. Deroghe che saranno valide anche per una lunga serie di categorie. Nessuno stop alla circolazione sarà valido per le auto dedicate al trasporto dei disabili o per le macchine di chi non può recarsi al lavoro con mezzi pubblici. Non solo, possono circolare anche veicoli utilizzati per recarsi a cerimonie nuziali, battesimi, confessioni, comunioni, cresime, anniversari di di matrimonio.

Cosa rischia il trasgressore

Sarà previsto un imponente servizio di controllo da parte della Polizia locale. I trasgressori rischiano una sanzione di 87 euro. Se il pagamento avviene entro 5 giorni dalla data di accertamento o dalla notificazione del verbale viene applicata la misura agevolata pari a 60,90 euro. La domenica ecologica s’inserisce all’interno del pacchetto di misure straordinarie per la qualità dell’aria, che comprende specifiche limitazioni del traffico. Il tutto è cominciato il primo ottobre e si protrarrà fino al 30 aprile 2024. Le prossime domeniche ecologiche sono fissate per il 3 dicembre, il 28 gennaio 2024, il 25 febbraio 2024, il 24 marzo 2024 e il 21 aprile 2024