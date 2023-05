Fiera Campionaria, compleanno numero 102 con numeri da record

Pubblico record alla giornata inaugurale dell'edizione numero 102 della Fiera Campionaria di Padova. Oggi, 13 maggio, a fare gli onori di casa hanno presenziato il governatore del Veneto, Luca Zaia, il presidente della Camera di Commercio di Padova, Antonio Santocono, il sindaco di Padova e della Provincia, Sergio Giordani e il presidente di Padova Hall, Nicola Rossi. Ai cronisti il governatore ha riferito: «Sono in un luogo magico in una fiera storica in una città meravigliosa. Troppo spesso sento dire che la crisi ci sta attanagliando. Devo dire che avere 400 espositori in fiera, avere un Pil del 4 % superiore alla media nazionale come Veneto, mi rende ottimista e soprattutto orgoglioso di governare questa magnifica regione. Auguro a tutti i presenti, sia espositori che visitatori di trascorrere giornate costruttive all'insegna dell'innovazione e della crescita».

La fiera

Cinque padiglioni con proposte che spaziano dal food allo shopping, dalle auto al tempo libero, dall’arredo agli utili&introvabili per la casa. Un programma di oltre 100 eventi in nove giorni, tutti gratuiti, fra spettacoli live, talk, laboratori e dimostrazioni. Campionaria Padova torna, attesissima, dal 13 al 21 maggio 2023 in Fiera a Padova: l’appuntamento con la più antica Fiera d’Italia e al contempo la fiera multisettoriale più grande del NordEst riserva quest’anno tante conferme e altrettante novità.

Il sistema Padova

Grazie al supporto della Camera di Commercio di Padova, Venicepromex - Agenzia per l’internazionalizzazione del sistema camerale veneto, in occasione della Campionaria ha voluto raccogliere in uno spazio comune Enti, Istituzioni ed Associazioni di categoria del territorio patavino oltre che Associazioni di volontariato e di promozione sociale. Lo stand condiviso, all’interno del padiglione 8, funge da collettore per i protagonisti del “Sistema Padova”. Accanto a questo spazio ci sarà un’area dedicata agli eventi e talk che animeranno i nove giorni di fiera: sono in programma oltre 20 appuntamenti con l’obiettivo di portare all’attenzione dei presenti le eccellenze e unicità del territorio, con una particolare attenzione ai temi sociali.

Info

L’ingresso a Campionaria è gratuito. Orari di apertura: sabato 13, domenica 14 e domenica 20 dalle 10 alle 24; dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 24.00, domenica 21 dalle 10 alle 22. Info e programma completo su www.campionaria.it