Padova tra le tre finaliste del premio Capitale Europea dell’Innovazione

Padova è una delle tre finaliste del Premio Capitale Europea dell’Innovazione promosso dall’Unione Europea. Lo ha annunciato questa mattina nel corso di una conferenza stampa all’Interno di City Vision, l’assessora all’agenda digitale del Comune di Padova, Margherita Cera, affiancata dal consigliere all’innovazione Carlo Pasqualetto, dal professor Dughiero dell’Università di Padova, dal presidente di Padova Hall Nicola Rossi e da Domenico Lanzilotta direttore di City Vision. Il premio della Commissione Europea, giunto alla sua nona edizione e sostenuto dal Consiglio Europeo dell’Innovazione nell’ambito del Programma Orizzonte Europa, riconosce il ruolo di quelle città che sono all’avanguardia nel plasmare l’ecosistema locale dell’innovazione e nel promuovere le innovazioni determinanti. Aspetto non secondario, tiene conto dei progetti realizzati e di quelli in corso, non di quelli immaginati per il futuro, e premia quindi la concretezza del fare piuttosto che la semplice visione di uno scenario da costruire. Riunendo istituzioni di ricerca, enti privati, soggetti pubblici e la sua storica Università, Padova è diventata una fucina nazionale e internazionale di nuovi talenti.e tecnologie che attraggono start-up e PMI grazie anche alla fondazione del "Boulevard dell'Innovazione". Quest'area tecnologica ultramoderna sta aprendo la strada a un nuovo concetto di città, rendendola più a misura d'uomo, più verde, più sana e attenta all'impronta ambientale. Il Comune di Padova - insieme all'Università di Padova, alla Camera di Commercio, a UniSMART, all'Università degli Studi di Padova, a Padova Hall Spa, al Competence Center SMACT, a Confindustria Veneto EST, Le Village by CA Triveneto, Galileo Visionary District, Paradigma, Accenture e Fondazione Fenice ONLUS - è il principale stakeholder incaricato di coordinare, promuovere e investire su una città allineata ai più avanzati standard europei.

I pilastri strategici

I pilastri strategici principali di Padova sono la sostenibilità, finalizzata agli obiettivi di Net Zero City, la trasformazione digitale della città in una Città Intelligente Europea e infine la "Grande Padova" che attrae talenti per fornire soluzioni innovative che migliorino i servizi pubblici di alto livello e mirano al benessere generale dei cittadini. In concreto questi obiettivi sono raggiunti attraverso un insieme di azioni coordinate tra loro tra le quali ricordiamo naturalmente il sistema tranviario SMART in via di completamento, la micromobilità elettrica con bici e monopattini elettrici geolocalizzati e prenotabili via app, utilizzati da oltre 100 mila persone, il sistema innovativo di trasporto Next un cui modulo proprio in questi giorni ha compiuto alcuni test in ambiente autostradale. Un altro pilastro fondamentale della strategia del Comune è il database MY DATA che raccoglie informazioni sulla mobilità e ambiente da oltre 200 sensori, a cui si affianca l’impegno per il raggiungimento della neutralità climatica anche attraverso l’efficientamento energetico in 58 edifici di proprietà comunale. Sul fronte dell’innovazione tecnologica da sottolineare la realizzazione del “gemello digitale” che riproducendo il centro storico cittadino e il Boulevard dell’Innovazione tra le altre cose permette di ridurre in modo significativo i sopralluoghi fisici da parte dei tecnici. Questi interventi e molti altri non richiamati per ragioni di spazio, apparentemente molto distanti tra loro ma in realtà parte di un unico grande disegno di modernizzazione della città e sviluppati coralmente con un ampio gruppo di soggetti pubblici e privati del territorio, sono stati particolarmente apprezzati dalla commissione esaminatrice del premio. Essere tra le prime tre città significa già ottenere un contributo di 50 mila euro che potrebbero diventare 500 mila se il 27 novembre a Marsiglia Padova sarà la vincitrice del premio.