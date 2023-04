Padova Marathon, ecco come cambia la viabilità a Montegrotto

Il territorio comunale di Montegrotto Terme domenica 23 aprile sarà interessato dal passaggio della mezza maratona della Padova Marathon. «L’edizione della Padova Marathon di quest’anno sarà videoripresa dalle telecamere della RAI - commenta il sindaco Riccardo Mortandello - si tratta quindi di un’importante occasione di visibilità per la nostra città che ancora una volta accoglierà con entusiasmo una delle gare podistiche competitive più importanti a livello internazionale, per questo stiamo allestendo i luoghi di transito con i colori di Montegrotto Terme».

Mezza

La mezza maratona, in arrivo da Abano Terme, interesserà - con chiusura totale al traffico dalle 8.30 alle ore 12 circa - corso delle Terme, via Roma/piazza Roma/largo Bernardi, viale Stazione/piazzale Stazione, via Marza, via Aureliana/largo Traiano, via Ottaviana, via Capitolina, via Roma (SP 2 – via Romana) per poi proseguire per Abano Terme e Padova. In queste strade vigerà anche il divieto di sosta dalle ore 00.00 alle ore 12.

Divieto

Sarà istituito il divieto di sosta con rimozione dalle ore 00.00 alle ore 12 di domenica anche allo sbocco di via Manzoni (zona pedonale) su via Carducci/via San Mauro per consentire ai residenti e frontisti di vicolo San Mauro e della zona ledonale di accedere alle proprie abitazioni.I residenti e frontisti di via Meucci/Volta potranno accedervi con l’avvertenza che, per l’occasione, verrà ripristinato il doppio senso di circolazione.

Trasporto pubblico

Il servizio di linea di trasporto pubblico sarà momentaneamente sospeso per il tempo di durata della corsa. La riapertura al traffico avverrà comunque in modo graduale a partire da corso delle Terme seguendo il percorso di gara. Il Comando di Polizia Locale è a disposizione per ogni eventuale ulteriore informazione al seguente recapito telefonico 049 892 8800.

2000

Nata in occasione del Giubileo del 2000, la Padova Marathon in questi anni si è affermata come l’appuntamento sportivo di riferimento per tutto il territorio padovano. L’edizione 2023 prevede la maratona di 42,195 km, la mezza maratona di 21,097 km, le Stracittadine, oltre all’area Expo e ad una serie di eventi presenti a Padova. Le modalità e i costi d’iscrizione, le informazioni sui percorsi, gli orari della manifestazione e il programma delle iniziative sono disponibili sul sito della Padova Marathon www.padovamarathon.com.

