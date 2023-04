Il console delle Filippine in visita per la prima volta a Padova

Oggi, 5 aprile, il questore Antonio Sbordone ha incontrato il console generale delle Filippine Elmer Cato, in visita per la prima volta a Padova. Con lui il console Norman Padalhin e il console Onorario Giorgia De Biasi. L’incontro si è tenuto in Questura presso l’ufficio del questore e si è svolto in un clima di estrema cordialità e spirito di collaborazione in merito alle questioni concernenti il soggiorno sul nostro territorio dei cittadini filippini.

La comunità filippina

Si tratta di una comunità stanziata maggiormente nel capoluogo, registrandosi presenze consistenti anche negli altri comuni. In particolare il questore ha evidenziato come si tratti di una comunità ben integrata nella realtà padovana, dal punto di vista lavorativo e sociale. Il console, lieto delle indicazioni positive sulla comunità filippina si è reso inoltre disponibile a future collaborazioni, porgendo sentiti ringraziamenti per l’accoglienza riservatagli.