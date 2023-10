Fiera del Folpo al via: controlli serrati contro i baby bulli

Tutela dei giovani, partendo soprattutto da coloro che all'apparenza manifestano una certa fragilità psicofisica. E' stato presentato, oggi 10 ottobre in Questura a Padova, il progetto formativo intergenerazionale per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, promosso dal comune di Noventa Padovana in collaborazione con la Polizia di Stato. Il progetto è stato realizzato grazie al contributo ed al coordinamento dell’Agenzia World Appeal di Enrico Candeloro, in collaborazione con le associazioni giovanili "NUTRImenti" e il centro "Train de Vie", che propone quattro incontri con le classi terze delle scuole medie di Noventa Padova per affrontare il tema del bullismo, comportamenti a rischio e responsabilità. Il progetto si integrerà con il cineforum gratuito con pellicole sul tema del bullismo organizzato dall’assessorato alle politiche sociali del Comune di Noventa. Questo il programma dei film che verranno proiettati nell’auditorium dell’istituto Santini, ai quali seguirà un dibattito

orchestrato dagli operatori dell’associazione "Train de Vie".

Le proiezioni

- 15 ottobre alle 16 - Noi siamo infinito

- 29 ottobre alle 16 - Little miss sunshine

- 5 novembre alle 16 - Il grande Gatsby

- 12 novembre alle 16 - Don't worry darling

L'incontro odierno

Alla presentazione di questa mattina hanno partecipato il questore di Padova Antonio Sbordone, il dirigente della Direzione Anticrimine della Questura di Padova Giuseppe Maria Iorio, il sindaco Marcello Bano, l’assessore al sociale Giovanna Carraro, il vice sindaco Nicola Cannistraci, l’assessore alla fiera ed alle attività produttive Davide Iafelice, l’assessore alle politiche scolastiche Sandra Giolo e la dirigente scolastica istituto Santini Daniela Bellabarba. Il coinvolgimento delle Forze di Polizia è

finalizzato a mettere al corrente adulti e adolescenti sull’inquadramento normativo di comportamenti legati al bullismo e al cyberbullismo. Informando adulti e adolescenti sull’uso di YouPol, l’APP della Polizia di Stato che permette a vittime e testimoni di atti di bullismo di chiedere aiuto tramite un contatto diretto, anche in forma anonima.? Gli incontri con le scolaresche, si inseriscono in un più ambio progetto iniziato circa 1 anno e mezzo fa per la formazione dei ragazzi sul tema, vedranno la partecipazione della Questura di Padova, della psicologa Cinzia Mattiolo e del tecnico informatico e insegnante Enaip Riccardo Beghin.

Controlli rafforzati per la fiera del Folpo

In previsione della Fiera del Folpo, che nelle scorse edizioni ha visto alcuni episodi di violenza o di bullismo, l’amministrazione comunale ha pensato di coinvolgere i ragazzi per formarli proprio sul tema del bullismo, come sentinelle di legalità. «Per un’amministrazione comunale - ha detto il sindaco di Noventa, Marcello Bano, investire nei giovani è come investire nel settore Ricerca e Sviluppo di un’azienda. In una visione miope e cinica può non sembrare importante perché molti di loro non

voteranno, invece per noi è fondamentale. Il progetto di World Appeal e dell’assessore Carraro ci ha convinto perchè i ragazzi sono parte attiva ed è una continuazione di una serie di progetti che stiamo facendo con gli operatori di strada che stimolano e aiutano i ragazzi ad autogestirsi. È già successo al festival musicale Evolution e i risultati sono stati molto soddisfacenti. Prevenire è importante, su queste tematiche posso dire di essere fortunato ad avere una squadra composta anche da donne

competenti, sensibili e giovani». Ha rimarcato il titolare di Workd Appeal Enrico Candeloro: «Da sempre ci occupiamo di eventi che coinvolgono tanti giovani, sia in ambito sportivo che in occasione di eventi di marketing territoriale e abbiamo maturato una certa sensibilità sul modo corretto e positivo di vivere queste situazioni. La Fiera del Folpo è uno dei più grandi eventi dell’autunno, in previsione del quale abbiamo pensato di proporre ai ragazzi noventani un confronto su un tema che fa parte della loro quotidianità, coinvolgendo dei professionisti e inserendo il Progetto nel solco già tracciato con merito dall’amministrazione per l’anno scolastico in corso».

Il questore

Il questore Antonio Sbordone in merito ai temi di scottante attualità trattati oggi in Questura ha riferito: «Si tratta di un’iniziativa molto importante perché è utile all’attività di sensibilizzazione su temi quali il bullismo che non possono essere contrastati solo con la repressione. È inoltre da sottolineare con soddisfazione il rapporto sinergico instaurato con l’amministrazione Noventa Padovana per conseguire obiettivi comuni nell’interesse dei giovani».