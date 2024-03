Scontri all'autogrill: sei ultras del Padova colpiti da Daspo

Doveva essere una partita da vincere per coltivare il sogno promozione senza la lotteria dei play off. Per sei ultras è stato il pretesto per creare disordini e venire a contatto con una tifoseria "odiata". Ora, puntuale è arrivato il conto da pagare con la giustizia. Brutte notizie per gli ultras del Padova. Secondo quanto trapelato, sei supporters biancoscudati nelle ultime ore, a cavallo tra il 5 e il 6 marzo sono stati colpiti da Daspo. Il provvedimento è stato preso dalla Questura lombarda, regione nella quale si sono consumati i fatti. Pare che gli animi si siano riscaldati perchè gli ultras del Padova avrebbero scambiato i supporters scaligeri per tifosi del Venezia.

Cosa è successo

Nel corso dell'ultima trasferta di campionato, il Padova ha giocato in Brianza contro il Renate. Ebbene il gruppo di ultras indagato avrebbe saltato l'autogrill concordato con la scorta della Questura, fermandosi invece in un altro lungo l'autostrada A/4 in provincia di Brescia. Non una sosta casuale visto che qui sono venuti a contatto con alcuni tifosi del Clivense. Per i sei ultras individuati si mette davvero male visto che per quattro di loro il provvedimento durerà 10 anni, mentre per gli altri due soltanto quattro anni. Al momento non si conosce l'età e l'identità dei coinvolti. Indagini in pieno svolgimento.