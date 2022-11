A Ponte San Nicolò sala comunale gremita per dire (ancora) sì all’idrovia Padova-Venezia

«La nostra Idrovia è necessaria». Questo lo slogan inaugurato dal neocostituito gruppo per l’Idrovia la sera dell’anniversario dell’alluvione del 1966 (il 2 novembre). “Necessaria” significa che è riconosciuta come tale dalla Regione, in quanto il completamento dell’Idrovia Padova-Venezia è stato inserito al primo posto assoluto fra le opere richieste al Governo per il Pnrr, come dichiarato al gruppo per l’Idrovia in questi giorni dall’assessore regionale al Dissesto idrogeologico, Gianpaolo Bottacin.

L'incontro

La manifestazione si è tenuta nella Sala Civica del Comune di Ponte San Nicolò, alla presenza delle tre generazioni di numerosi sindaci che hanno dovuto gestire le tristi alluvioni del 1951, del 1966, del 2010. Fra gli intervenuti, il sindaco di Ponte San Nicolò Martino Schiavon, la sindaca di Occhiobello Sondra Coizzi, l'ex sindaco di Camponogara Alfredo Tamburini e quello di Ponte San Nicolò, Enrico Rinuncini. Presente anche il Presidente del Gruppo Imprenditori della Zona Industriale di Padova, Gizip, Roberto Rovoletto, la cui associazione promuove da quarant’anni il completamento dell’opera, ovvero dal momento in cui è stata abbandonata.

D'Alpaos

Non è mancato l’intervento del professore di Idraulica all’Università di Padova Luigi D’Alpaos che da anni si batte per il completamento dell’infrastruttura. L’intervento si è avuto tramite un’intervista appositamente realizzata i giorni scorsi lungo l’infrastruttura. Gran parte della serata è stata dedicata alla proiezione del film “Po” di Andrea Segre e Gianantonio Stella, film presente da mesi delle sale d’essai italiane, ricostruisce le vicende dell’alluvione del 1951 attraverso le testimonianze di chi l’alluvione l’ha vissuta. Ha aderito alla serata il cosceneggiatore del film Gianantonio Stella che ha illustrato i retroscena della pellicola. Stella, noto giornalista italiano, asiaghese di nascita, ha conosciuto molto bene il Nordest come inviato di importanti testate, e continua a seguirne le vicende.

Zamboni

«L’assessore Bottacin ci ha chiesto di lavorare in squadra - ha concluso il coordinatore del Gruppo per l’Idrovia e rappresentante dell’Associazione Brentra Sicuro Marino Zamboni - .Sarà quindi nostro impegno, a partire da domani, di sollecitare l’incontro del neoministro alle Infrastrutture con lo stesso assessore al fine di definire i passi per giungere al completamento dell’infrastruttura». Il Gruppo per l’Idrovia, aperto ad ulteriori adesioni, è formato da: Gruppo Imprenditori della Zona Industriale di Padova - Gizip, Legambiente Pratiarcati, Legambiente Piove di Sacco, Amissi del Piovego, Cia – Agricoltori Italiani – Venezia, Rete Wigwam, Comitato spontaneo Alluvionati Montegrotto Terme, Associazione Brenta Sicuro.