I remieri s'inventano il palio fluviale. Sabato si sfidano i 6 quartieri tra Bassanello e Voltabarozzo

Un vero e proprio palio. Una sfida di voga alla veneta tra i 6 quartieri sui fiumi della città. Come anticipato dal Mattino di Padova, sabato 7 maggio e domenica 8 ci sarà la prima edizione, ma il sogno è quella di farla diventare una tradizione padovana. L'idea è partita dalle associazioni remiere, gruppi di volontari e appassionati tra cui solitamente c'è anche una legittima competizione, che però stavolta hanno fatto squadra e si sono inventati il “palio fluviale di Padova”, trovando nell'amministrazione comunale la giusta spinta per organizzare la prima edizione. La particolarità del palio, che vedrà sfidarsi i quartieri solo simbolicamente (per adesso), sarà quella della voga alla veneta, dove si rema in piedi e facendo una grossa fatica. A partecipare saranno quindi oltre alle due associazioni, anche la Canottieri Padova, Forcole d'oro, Zonca 2009 e Asd River Bike. Si va in acqua domenica prossima alle 15:30 dal lungargine Terranegra a Voltabarozzo. Ma già il sabato ci saranno cortei fluviali con figuranti in costume, rievocazioni storiche e le prime regate di qualificazione. Montà contro Arcella o Guizza. Questo è lo spirito. Ogni quartiere avrà un proprio colore, che però verrà estratto sabato pubblicamente.