Tornano i parcheggi rosa a Este per neo-mamme e donne in gravidanza

L’amministrazione comunale di Este ha deciso di riattivare i "parcheggi rosa", ovvero gli stalli per la sosta delle autovetture riservati alle donne in stato di gravidanza o con figli neonati al seguito.

I parcheggi rosa

«Pur rimanendo in attesa dei decreti attuativi al decreto legge infrastrutture e trasporti n. 121/2021 - spiega l’assessore alla Viabilità, Alberto Fornasiero - abbiamo voluto ripristinare il rilascio dei “contrassegni temporanei rosa” per agevolare la sosta in città alle donne in stato di gravidanza o alle mamme con neonati al seguito (sino al nono mese di vita), offrendo loro un'opportunità di parcheggio senza difficoltà all'interno delle aree individuate da apposita cartellonistica verticale e da strisce rosa sull'asfalto. É inoltre consentita la sosta a titolo gratuito presso tutte le area di sosta a pagamento per un massimo di 60 minuti esibendo l’apposito contrassegno». Per richiedere il contrassegno è sufficiente compilare telematicamente il modulo presente sul sito del Comune di Este. Verranno richieste copie dei propri documenti, la copia della carta di circolazione del veicolo e un certificato medico che attesti lo stato interessante. Si può accedere solo attraverso il proprio Spid. La pratica non prevede alcun pagamento. Il contrassegno è da esporre insieme al disco orario e, anche con il contrassegno esposto, è necessario rispettare ogni limite orario alla sosta se previsto nella segnaletica. Se il parcheggio rosa è in area di sosta a pagamento (stalli blu) il contrassegno darà la possibilità, esponendolo contestualmente al disco orario, di usufruire gratuitamente della prima ora di sosta.