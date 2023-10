Quasi pronto il nuovo parcheggio al cimitero, sarà (finalmente) senza barriere architettoniche

Va avanti spedito il cantiere per la riqualificazione del parcheggio del cimitero di Cadoneghe. Un intervento partito lo scorso 11 settembre e che durerà per circa 60 giorni (dovrebbe terminare poco prima del ponte del 2 novembre). Il progetto di sistemazione radicale dell'area prevede la realizzazione di un parcheggio attrezzato con nuovi stalli, con un'adeguata illuminazione notturna a led e percorsi sicuri per ipovedenti. E' prevista anche l'eliminazione delle barriere architettoniche esistenti per agevolare le persone a mobilità ridotta affinché sia fruibile da tutta la cittadinanza.

Il progetto

Il progetto è stato approvato dalla giunta comunale e prevede un investimento di 250 mila euro, grazie all’aggiudicazione dei fondi previsti dal bando per l’abbattimento delle barriere architettoniche assegnati dal Pnrr-Peba. L’area, fino a ieri, si presentava con delle gravi disconnessioni del piano viario, una totale mancanza di delimitazione degli spazi di sosta e di manovra delle vetture, assenza di percorsi protetti per i pedoni ed una carente individuazione degli spazi da destinare alla sosta degli utenti disabili. Il progetto dell’amministrazione, dunque, è finalizzato alla realizzazione di un parcheggio attrezzato, aumentando il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambientale e funzionale, quest’area già destinata ed utilizzata come parcheggio.

Le parole del vicesindaco Vigolo

«Saranno realizzati nuovi stalli per le auto con la realizzazione di nuove aiuole e alberature, con un’adeguata illuminazione notturna a led e percorsi sicuri per non vedenti – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Devis Vigolo - L’obiettivo dell’amministrazione comunale, oltre alla sistemazione dell’area, è l’eliminazione di tutte le barriere architettoniche esistenti, con l’istituzione di percorsi per non vedenti e per le persone a ridotta mobilità. Un investimento importante che contribuirà ad aumentare il decoro urbano presentandosi più ordinata, gradevole, decorosa e fruibile da tutta la cittadinanza». A lato dell’area del parcheggio, che si estende su una superficie di circa 2.500 mq, sarà realizzato anche un bacino di contenimento delle acque piovane di 200 mc, mentre a ridosso delle mura del cimitero viene costruito un marciapiede che illuminerà tutto il perimetro del camposanto con luci a Led, nel rispetto delle indicazioni contenute nel Picil del Comune. «L’area sarà percorribile con una viabilità cosiddetta circolare, ad anello, evitando interferenze di sensi di marcia – aggiunge il sindaco Marco Schiesaro -. Inoltre, altro particolare a cui tengo moltissimo, è che le piante nuove che verranno messe a dimora, 16 pioppi cipressini, sono stati scelti personalmente da Luigi Stazzabosco, il nostro tecnico comunale che ci ha lasciato improvvisamente a giugno di quest'anno, e che andò in Toscana a sceglierli. Si tratta del suo testamento perché è l'ultima opera studiata e firmata da Luigi. Una preziosa eredità per tutta la comunità di Cadoneghe».