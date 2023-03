Chiusura park Insurrezione, i "giordaniani" non ci stanno: «Non senza un parcheggio serio alla Prandina»

«E’ ripresa con veemenza la contrapposizione fra i fautori del “tutto verde” e quelli del “tutto parcheggio” alla Prandina. Con anche il tentativo dei primi, ora, di forzare la mano su una anticipata espulsione delle auto da piazza Insurrezione. E con la pretesa anche, di parlare così a nome dell’intera amministrazione. Lo diciamo chiaro e forte una volta per tutte: concordiamo certamente sull’idea di trasformare l’attuale garage a cielo aperto di piazza Insurrezione in uno spazio di socialità nuovo per i padovani, che faccia da volano ad una riqualificazione dell’area anche dal punto di vista commerciale; ma è una decisione che ha bisogno di una visione armonica della città e delle sue funzioni, tenendo innanzitutto conto che quello della mobilità e della sosta è un sistema articolato e complesso».I sette consiglieri della lista civica Giordani rallentano l'ipotesi della chiusura del park Insurrezione, che invece stanno spingendo da Coalizione Civica. A cominciare dall'assessore alla mobilità, Andrea Ragona.

Prandina

«Nel caso specifico, tutto il quadrante del centro Storico che va da porta Savonarola a piazza Garibaldi e fino a via Giotto-piazza Mazzini, reclama un ragionamento unitario, di cui piazza Insurrezione e l’ex area della Caserma Prandina sono tasselli fondamentali e non scindibili - sostengono Tarzia, Battistella, Cacciavillani, De Lazzari, Pasqualetto, Pillitteri e Tiberio - .Pertanto, pur favorevoli, lo ribadiamo, alla futura pedonalizzazione di piazza Insurrezione, non accetteremo mai la chiusura di quel parcheggio, che, fra l’altro, oggi alimenta il bilancio corrente comunale assicurando servizi per oltre 1 milione e mezzo di euro all’anno, senza la contestuale apertura di un parcheggio serio alla Prandina».

Area verde

«Il che non vuol dire trasformare quell’area, vastissima ed a vocazione polifunzionale, tutta in un parcheggio - precisano - .Anzi, confermiamo il nostro impegno per salvaguardare l’ampliamento del parco delle Mura, la rettifica di via Orsini, il restauro degli edifici vincolati con loro destinazione socio-culturale, l’abbattimento degli edifici non vincolati con sistemazione a verde. Quanto al parcheggio “Porte Contarine”, la si smetta di vaneggiare sulla sua presunta funzione salvifica in sostituzione di piazza Insurrezione, perché i posti auto in più ricavati dall’unificazione con l’ ex Conciapelli sono solo 80, mentre il deficit di sosta è annoso e ben più ampio. Un moderno parcheggio nell’ambito della Prandina, invece, faciliterebbe la mobilità dall’esterno in direzione del Centro anche per la sua vicinanza all’anello della tangenziali. E peraltro non basterà togliere le auto da piazza Insurrezione per farne appunto una piazza, ma bisognerà ripensarne l’arredo ed un nuovo assetto complessivo della viabilità in quel contesto e dintorni. Proponiamo che il nostro sindaco, rifuggendo da soluzioni frammentarie e magari strumentali a disegni diversi da quelli apparenti, dia prontamente avvio, nelle forme che riterrà, ad un serio percorso di rigenerazione dei due poli - Insurrezione e Prandina - ,suscettibile anche di provocare sinergie tra pubblico e privato, che potrebbero essere indispensabili per concretizzare in tempi accettabili un progetto complessivo che sarà comunque realizzabile solo per stralci successivi».