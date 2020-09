Prima il rodaggio, ora l'inizio: parte il doposcuola con mensa nel Comune della Bassa

Parte finalmente lunedì 5 ottobre il doposcuola a Pozzonovo, dopo alcuni giorni di “rodaggio” per le nuove regole richieste alle scuole dall’emergenza sanitaria in atto.

Doposcuola

Soddisfatto il sindaco Arianna Lazzarini: «Abbiamo mantenuto la promessa. Lavoriamo a questo obiettivo da luglio, perché è un servizio richiestissimo dai genitori. La dirigente scolastica ci aveva chiesto di attendere e così abbiamo fatto: ora però siamo pronti a partire, con mensa e doposcuola, a costi invariati rispetto allo scorso anno nonostante i vigenti protocolli epidemiologici igienico-sanitari che hanno reso il servizio più oneroso». L’Amministrazione ha stanziato un contributo compensativo al gestore, trattandosi di un servizio interamente a carico del Comune in quanto extra-scolastico. «Ma l’abbiamo fatto convintamente - dichiara Lazzarini - proprio perché abbiamo avuto tantissime richieste da parte di famiglie che lavorano. Siamo soddisfatti perché ci lavoriamo da tre mesi, e concretizziamo un impegno nei confronti delle famiglie peraltro a costi invariati. Sarà un servizio soprattutto volto alla didattica, in particolare per i più piccoli che hanno già perso metà dello scorso anno scolastico e devono ora recuperare il programma». Il doposcuola partirà alle 12.35 fino alle 17; offrirà la mensa e sarà possibile iscriversi (a costi invariati rispetto al 2019) anche solo al post-scuola fino alle 13.30, per tutta la settimana o solo per 3-4 giorni. Ci si può iscrivere dal sito del Cedi o scaricando la modulistica disponibile in Comune, ove sono presenti tutti i dettagli, gli orari e le rette di iscrizione.