La Peroni padovana si amplia e finisce tra le prime aziende a promuovere il superamento degli stereotipi

Birra Peroni, in collaborazione con l’ente non profit di formazione ELIS, ha lanciato STEMtoBEer, il nuovo programma dedicato alle professioni STEM (acronimo di Science, Technology, Engineering And Mathematics) e rivolto alle studentesse e agli studenti delle classi IV e V di Istituti tecnici con indirizzo di Studi Agraria, Chimica Materiali e Biotecnologie, Meccanica Meccatronica. Il programma, partito in 6 istituti di Bari, Roma e Padova, le 3 città dove sono presenti gli stabilimenti di produzione dell’azienda, coinvolgerà in questo primo anno più di 250 ragazze e ragazzi con il duplice obiettivo di orientamento e superamento degli stereotipi di genere ancora molto presenti in queste professioni.

Gli studenti

STEMtoBEer si svilupperà su più momenti in cui le studentesse e gli studenti avranno la possibilità di conoscere da vicino diverse professioni STEM all’interno dell’azienda birraia, ascoltare le storie di donne di Birra Peroni che hanno intrapreso una carriera STEM e infine partecipare ad una serie di colloqui di selezione. Ma non finisce qui: a supporto del progetto, l’azienda assicura 6 stage per le studentesse con l’obiettivo di contribuire in modo concreto ad aumentare la diversità di genere nelle professioni tecnico-scientifiche.

Di Gioia

«Le professioni STEM stanno diventando sempre più centrali nel mondo del lavoro eppure c’è ancora poca consapevolezza intorno a queste carriere, oltre ad una serie di stereotipi che contribuiscono a bloccarne le potenzialità” ha dichiarato Gianluca Di Gioia, Direttore Risorse Umane di Birra Peroni – “C’è ancora molto da fare per supportare le nuove generazioni sia ad identificare dei percorsi in questo ambito sia a superare dei pregiudizi di genere che al suo interno ancora permangono. È per questo che siamo particolarmente orgogliosi di STEMtoBEer, che ci permette di metterci in gioco in prima persona, attraverso le colleghe e i colleghi, dando un contributo su un tema molto complesso»

L'azienda

STEMtoBEer si aggiunge ad una serie di iniziative che Birra Peroni sta portando avanti nell’area DE&I. L’azienda, ad esempio, ha coinvolto il 100% dei suoi people manager in percorsi di formazione per il superamento dei pregiudizi inconsapevoli, con l’obiettivi di supportarli nel creare team sempre più inclusivi. Di recente, inoltre, ha visto la luce BEpowER, il primo Employee Resource Group di Birra Peroni, che si propone di favorire la crescita professionale delle donne in azienda. Un’iniziativa, quest’ultima, che rafforza la linea di azione di Birra Peroni a favore dell’empowerment femminile e che rientra nella strategia complessiva di raggiungimento del 50% di donne nei leadership team entro il 2030.

L'ampliamento

Lo stabilimento di Padova occupa oggi una superficie di 73.600 mq che diventeranno circa 93.000 mq. ad intervento completato. Oggi 27 marzo è previsto il via libera alla proposta dell'azienda che produce birra per ampliare i propri padiglioni. L’ampliamento riguarda principalmente la parte logistica e di spedizione delle materie prodotte. La possibilità di trovare aree per la logistica permette di poter organizzare gli spazi in maniera più funzionale, razionale e con maggiore sicurezza per i lavoratori. Il progetto per l'ampliamento dello stabilimento a seguito degli accorpamenti del complesso ex Main Group e di via Quinta Strada avrà ripercussioni anche sul comparto produttivo consentendo l’aumento della produzione. Lo stabilimento oggi impiega dai 165 a 195 tra dipendenti diretti e indiretti ed ha una capacità produttiva media annua di 1,9 milioni di ettolitri. L’incremento occupazionale riguarderà più comparti di produzione e si attesterà ad un aumento del personale di circa il 15%.