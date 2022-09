Piazza Mazzini, quasi pronta la nuova "anima" ai confini della stazione

Quasi pronta la nuova piazza Mazzini. Entro l'autunno inoltrato dovrebbe essere restituita alla città e soprattutto ai residenti, che sono stati parte attiva della progettazione. Tolte le recinzioni, oggi la nuova piazza si vede in tutta la sua interezza, nonostante si tratti ancora di un cantiere aperto. La piazza si allunga quindi verso la sede dei mutilati di guerra, edificio di pregio proprio al centro del piani e sarà mantenuta la viabilità in uscita da via Vendramini. Cambia quindi la forma: aumenta la parte pedonale verso i portici, con l'obiettivo di rendere più viva la parte finora dietro le quinte.

