Piazza Savelli diventa più green: mitigazione ambientale tra i parcheggi

E’ stata inaugurata nella mattinata di oggi, 9 aprile, la nuova Piazza Savelli alla Stanga completamente trasformata rispetto al passato. Il Comune ha individuato infatti nel grande parcheggio, che era di fatto la "vecchia" piazza Savelli, un primo intervento concreto di mitigazione ambientale, capace di ridurre significativamente i rischi generati dai cambiamenti climatici, sia per quanto riguarda gli impatti idraulici (notevoli superfici impermeabili investite da portate d’acqua meteorica sempre crescenti), sia per quanto concerne le isole urbane di calore. L’intervento che è stato finanziato con 829 mila euro dal Ministero dell’Ambiente ha trasformato quella che era una grande area asfaltata priva di verde in una piazza che mantiene i parcheggi a servizio delle attività presenti, ma con una pavimentazione drenante e non più impermeabile come è l’asfalto, percorsi pedonali e ciclabili, un nuovo arredo urbano, alberi, verde e colonnine di ricarica per i veicoli elettrici che saranno installate a breve.