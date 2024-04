Ristoratori e baristi a scuola di sicurezza dai carabinieri

Martedì 16 aprile alle 15.30 a Piove di Sacco presso Palazzo Jappelli sede del municipio, proseguirà il ciclo di incontri organizzati da Appe (Associazione provinciale pubblici esercizi) in collaborazione con il comando provinciale dei carabinieri di Padova, a beneficio dei titolari delle attività di pubblico esercizio. Vi prenderanno parte rappresentanti dei carabinieri del Nucleo antisofisticazione e sanità (Nas) che tratteranno i temi della salute pubblica), Nucleo ispettorato del lavoro (Nil) di diritto del lavoro e tutela dei lavoratori e i colleghi della territoriale della Compagnia di Piove di Sacco che parleranno di tematiche attinenti alla sicurezza in generale.

Obiettivo

L’intento degli incontri è quello di aggiornare gli esercenti sulla normativa attinente la conduzione delle attività commerciali ed imprenditoriali nell’interesse degli operatori del settore e dell’utenza. Nello specifico saranno trattate le prescrizioni in materia igienico sanitaria e giuslavorista nonché dispensate utili indicazioni sulle procedure da adottare in caso di aggressioni alla proprietà nell’interesse degli esercenti e della clientela. Il rispetto delle norme e la collaborazione con le autorità preposte ai controlli migliorano la qualità dei servizi offerti alla clientela oltre a prevenire il rischio di incorrere in pesanti sanzioni nel caso vengano riscontrate irregolarità. E' il secondo incontro organizzato in ambito provinciale. Il primo, tenuto il 22 febbraio a Cittadella, ha già riscontrato un’ampia partecipazione degli associati.