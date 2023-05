Ristoratore denuncia lo speaker Gottardo, il giudice lo rinvia a giudizio

Alberto Gottardo, rinviato a giudizio per istigazione a delinquere. Una vicenda, verrebe da dire tragicomica, che risale al periodo in cui lo speacker collaborava con La Zanzara.

Nel 2021, in uno di quei soliti momenti in cui in trasmissione i presenti si urlano le peggio cose, avrebbe indicato il luogo dove si trova l'abitazione del ristoratore di Pordenone, Ferdinando Polegato, aggiungendo che se avesse preso fuoco, non avrebbe versato una lacrima. Secondo il pubblico ministero, questo comportamento ha istigato a commettere reati. Se sarà effettivamente così o meno lo si capirà nel corso del processo, che vedrà la prima udienza il prossimo 21 luglio.

Ferdinando Polegato,il ristoratore di Sequals è noto per la sua imitazione di Benito Mussolini, quindi è ospite perfetto per quel tipo di trasmissione. La Zanzara è un programma che va oltre le righe e, come si sente anche nella siglia finale, chi lo ascolta «vuole ridere». E' intrattenimento puro, non è un programma di informazione. Ma dopo aver vinto una causa nei confronti di David Parenzo, uno dei due conduttori de La Zanzara, il programma di Radio24, adesso al centro di una nuova vicenda giudiziaria c'è finito Alberto Gottardo.