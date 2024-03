Il centro sinistra punta sul candidato sindaco Gabriele De Boni

Salgono a tre i candidati alla poltrona di primo cittadino a Ponte San Nicolò. Oggi 23 marzo il candidato della lista civica di centro sinistra "Ponte San Nicolò Riparte" Gabriele De Boni si è presentato alla collettività nell'area verde del parco Vita. Nell'occasione De Boni, attuale vicesindaco uscente ha presentato anche i sedici candidati consiglieri che gli faranno compagnia in questa avventura fino alle amministrative di giugno. Stiamo parlando di Andrea Barzon, Patrizio Bettio, Melania Bertolini, Giuliana Crocco, Alessia Gasparin, Dario Gasparin, Francesca Giaccaglia, Davide Giacometti, Mirco Luisetto, Nicolò Pegoraro, Fabio Rizzo, Katia Svaldi, Nicolò Toscano, Leonardo Volpin, Catia Zoppello e Daniele Zotti.

La lista di De Boni

Il gruppo di Gabriele De Boni sarà costituito da cinque consiglieri uscenti, portatori della giusta dose di esperienza e altri undici alla prima esperienza, ma già inseriti ai vari livelli del mondo associativo del territorio di Ponte San Nicolò. Ascolto, voglia di fare e competenza sono i tratti distintivi comuni per tutti i sedici candidati. Nel discorso di presentazione il candidato sindaco De Boni si è soffermato sulla bontà del progetto e su come questo sia stato accolto dai candidati consiglieri con entusiasmo, in vista di una Ponte San Nicolò moderna e innovativa, all'altezza della sempre maggiori complessità che la vita moderna presenta, ma allo stesso tempo con radici ben piantate nel tessuto economico e sociale del Comune. Sulla polemica lanciata dall'attuale sindaco Martino Schiavon che ha accusato Gabriele De Boni di tradimento, il candidato sindaco ha preferito al momento non commentare. Nei prossimi giorni non è escluso che vi siano altre novità. Il centrodestra, infatti, sta lavorando per trovare un accordo tra i candidati sindaco Marco Corazza e Carlo Bermone al fine di costituire un'unica lista per tentare l'assalto al municipio contro la corazzata di centrosinistra che da decenni governa il paese.