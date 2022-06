Anche il Tcm con Adac per la promozione dell'offerta turistica Terme e Colli Euganei

Siglata dal Presidente della Regione Veneto Luca Zaia la partnership con ADAC, il più grande club automobilistico d’Europa, ACI Veneto e ACI Nazionale per promuovere l’offerta turistica veneta a livello comunitario.

Terme e Colli

Già pochi giorni fa il primo risultato di questo protocollo d’intesa: dal 16 al 18 Giugno nel parco del prestigioso Castello Maxlrain di Bad Aibling, nei pressi di Monaco di Baviera, è stata presentata gran parte dell’offerta turistica regionale nell’ambito della 33^ edizione di ADAC Bavarian Historic 2022, una delle più importanti manifestazioni tedesche (la nostra 1000 Miglia) con oltre 10.000 visitatori e 4.000 auto e moto d’epoca protagoniste del raduno. All’interno dello stand regionale allestito per l’occasione, le eccellenze enogastronomiche e 5 destinazioni venete presenti tra cui le Terme e i Colli Euganei grazie alla partecipazione del Consorzio Veneto Terme e Colli Euganei (in sigla TCM). Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto: «L’amicizia tra il popolo veneto e quello bavarese si rinnova

grazie a questo significativo accordo turistico, il primo ed unico in Italia, che nasce per consolidare i rapporti con l’ospite di riferimento per la nostra industria delle vacanze». Umberto Carraro, Presidente del TCM: «Il mercato di lingua tedesca rappresenta circa il 25% delle presenze del nostro territorio. Con il potente automobile club ADAC, tra i primi tour operator teutonici con oltre 20 milioni di associati e che riesce ad influire nelle scelte dei consumatori spostando gli interessi di acquisto da una grande case automobilistica tedesca all’altra, intendiamo consolidare e sviluppare questo nostro importante mercato storico. Abbiamo colto al volo l’opportunità presentataci da Regione Veneto, che ringrazio, stringendo degli accordi commerciali con l’headquarter di ADAC per la promo-commercializzazione della nostra destinazione attraverso i loro canali di comunicazione online, le loro riviste, le loro newsletter, etc.. Insieme a tutte le altre iniziative messe in capo dal TCM per la promozione delle Terme e dei Colli Euganei, la speranza è che anche questo ulteriore tassello posso innescare il rilancio del nostro turismo internazionale».