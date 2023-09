Protezione civile in esercitazione nel vicentino il 16 e 17 settembre

Due giorni di esercitazione nel vicentino, precisamente nel Comune di Posina per il Distretto di Protezione Civile di Padova Sud-Ovest di cui è capofila il Comune di Montegrotto Terme. «L’esercitazione - spiega il sindaco Riccardo Mortandello - mira rinsaldare l’affiatamento dei propri volontari, a lavorare in sinergia con più squadre e a progettare nuovi scenari di rischio e di intervento».

L'esercitazione autunnale al fuori dal territorio di riferimento è ormai una consuetudine per il distretto Padova Sud Ovest. In questa occasione il sito prescelto è in comune di Posina, in provincia di Vicenza. È prevista la partecipazione di circa 60 volontari dei Comuni di Abano Terme, Cervarese Santa Croce, Mestrino, Montegrotto Terme, Rubano, Saccolongo, Selvazzano Dentro e Veggiano che fanno parte del distretto. Nel corso dell’esercitazione i partecipanti, nella difficoltà di un campo esterno, verranno coinvolti nella simulazione di alcune situazioni causate da una calamità naturale e in operazioni di soccorso resesi necessarie a causa di interventi provocati dall’uomo.

L’esercitazione, oltre a preparare i volontari affinché siano in grado di operare con efficacia e tempestività, vuole anche essere occasione di scambio di esperienze tra le varie realtà che operano fianco a fianco per la protezione delle persone e la salvaguardia del territorio.