Domenica "Regeneration Places": giornata di animazione, negozi aperti e iniziative per bambini

Il titolo evoca, in qualche modo, il Next Generation Eu (che poi sarebbe il nome vero del Recovery Fund), e la base comune, seppur su livelli decisamente diversi, è quello della ripartenza. Si chiama infatti “Regeneration Places” l’iniziativa che Comune di Padova, Distretto del Commercio di Padova, Ascom Confcommercio e Train de Vie Factoy hanno organizzato per domenica 11 ottobre dalle 10 fino a sera in Largo Debussy, all’Arcella.

La manifestazione

Ma se il titolo è evocativo, il sottotitolo spiega bene l’idea che sottende alla manifestazione: “Ripartiamo dai negozi di prossimità per costruire relazioni di qualità”. Di che cosa si tratta è presto detto: «Le attività di quartiere – spiega l’assessore Antonio Bressa – avranno una “vetrina” per potersi presentare: ci saranno i laboratori per le famiglie e i bambini; l’animazione musicale e le premiazioni dei progetti del processo partecipativo svolto e che vanno sotto il nome de “La piazza che vorrei"». Come si diceva si comincerà alle 10 e saranno i laboratori per le famiglie ed i bambini quelli che apriranno la manifestazione: arte terapia, bolle giganti, teatro dei piccoli, truccabimbi e musica con l’arte di strada a cura di Artitineranti il programma della mattinata. Si riprenderà alle 15 con i saluti istituzionali e con la presentazione e premiazione dei progetti relativi al processo partecipativo svolto, mentre l’0rchesta “Gli Sbilf” chiuderà la giornata con un concerto per bimbi.

Le realtà

«Mettere assieme tante realtà di cui l’Arcella è ricca – segnala Massimo Paggetta, manager del Distretto del Commercio di Padova - non è stato un lavoro semplice ma grazie alla collaborazione della Polisportiva Brenta 3, di Domna, di Artitineranti, di Jumpd, del Coordinamento del Tavolo Territoriale e, soprattutto, grazie alla disponibilità degli esercizi commerciali presenti sul territorio (Parrucchiera Antonella, Edicola Ettore Toniato, Laboratorio Farelab, Idea Pizza Arcella, Casalinghi dalla Luciana, Bar Family Caffè di Franco Bortoli, Pasticceria Cioccolateria Dal Corso e Pulisecco Orchidea di Pasqua Brusegan), daremo alla città un’occasione per conoscere meglio l’Arcella». «Vedere che i negozi hanno risposto in maniera entusiasta – conclude il presidente dell’Ascom Confcommercio, Patrizio Bertin – è la dimostrazione che il tessuto commerciale cittadino, pur di fronte alle difficoltà del momento, non intende abdicare ed anzi si candida ad essere il fulcro di una ripartenza che anche iniziative come quella della “Regeneration Places” hanno il pregio di rendere più vicina nel tempo e nel valore»