Renzi a Padova per presentare il suo "nuovo" libro sugli incontri in autogrill, open e sui genitori

Domani, sabato 3 dicembre, alle ore 17, Matteo Renzi sarà a Padova per presentare l’edizione aggiornata del suo libro “Il Mostro”. Il libro, edito da Piemme, spazia dai retroscena sul passaggio da Draghi a Meloni, alle novità sul caso autogrill, alle strane scelte dei PM di Open. L’evento si terrà presso Fornace Carotta, in via Siracusa 61

Il libro

Le 192 pagine che trattano la vicenda giudiziaria della famiglia di Matteo Renzi nel libro "Il mostro", si arricchiscono di altre 75 pagine di notizie che il leader di Italia Viva considera, ironicamente, "simpatiche". Lo ha annunciato sulla Enews del proprio sito. Non sarà un nuovo libro ma si tratta di un aggiornamento. «Non è il Mostro 2 la vendetta, ma penso proprio che vi piacerà più della prima edizione».

Quali sono i nuovi temi

L'anticipazione delle nuove tematiche le comunica lo stesso Renzi: «Autogrill, Open, Mps, Csm, intercettazioni, Copasir». Oltre al suo racconto di come si sono svolte le vicende dalla caduta del governo Draghi alla nascita del governo Meloni. «Farà parlare? Molto, credo. Oppure faranno scendere un silenzio di tomba, chissà». Tra le nuove pagine, poi, l'ex presidente del Consiglio spiega che troverà spazio anche anche la vicenda dei pm nel tragico caso David Rossi e l'assoluzione dei suoi genitori, il tutto condito da quello che lui definisce «strane indagini fiorentine».