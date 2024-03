Tempo di restyling per Palazzo Contarini: diventerà sede di prestigio di mostre

Palazzo Contarini diventerà la cornice di mostre ed esposizioni temporanee di elevata qualità: questa è la scelta dell'amministrazione comunale di Este per il futuro dello storico edificio di viale Fiume.

Palazzo Contarini

Afferma il sindaco Matteo Pajola: «Si tratta di uno degli interventi più importanti per la nostra città, destinato a migliorarne il volto dal punto di vista storico, culturale e turistico. I lavori di riqualificazione inizieranno quest’anno. La ristrutturazione di questo palazzo cinquecentesco è molto impegnativa e prevede un quadro economico di 4 milioni di euro, di cui 2 provengono da un finanziamento del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il Pnrr e 2 richiesti e ottenuti di recente dal Ministero dell’Interno, a sostegno dell’ambizioso progetto. A causa dell’aumento dei costi edilizi, è stato necessario richiedere un notevole contributo suppletivo che, per fortuna, il Ministero ci ha concesso, vista l’importanza dell’intervento». Con Delibera di Giunta n. 23 del 20 febbraio 2024, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera, aggiornato proprio con la nuova destinazione d’uso. «Si è scelto di dare una vocazione espositiva al Palazzo - aggiunge Pajola - perché siamo convinti che questo, una volta ristrutturato, possa diventare luogo di cultura e forte elemento di attrazione turistica. Ci saranno mostre attrattive e di elevata qualità, con l’ambizione di accogliere anche oltre 60.000 visitatori per ogni esposizione, che indicativamente durerà dai 4 ai 6 mesi. Un investimento importante per la Città, che oltre a portare una riqualificazione storico-artistica attesa da anni, potrà dare un impulso senza precedenti al turismo e all’economia locale».

Restauro

I lavori di restauro permetteranno di preservare inalterato l’aspetto esterno dello storico edificio, conservandone la spazialità e la qualità architettonica. Gli interni del palazzo subiranno interventi di consolidamento e rinforzo strutturale: l’articolazione degli spazi vedrà rispettata la distribuzione originaria, basata sulla tipica tripartizione della “pianta veneta”, perfetta anche per ospitare le nuove funzioni espositive. Al piano terra, saranno situate anche le funzioni di servizio del museo: biglietteria, bookshop, guardaroba, servizi igienici e caffetteria, con affaccio esterno. Sarà inserito anche un ascensore, per assicurare l’accessibilità di tutti i luoghi. Gli ambienti interni saranno pensati per mantenere un dialogo continuo con il parco esterno: l’area verde potrà essere anch’essa spazio espositivo. Situato presso il retro del Palazzo, infatti, anche il grande parco alberato sarà oggetto di una riqualificazione, con la conservazione dell’ampio prato esistente e la salvaguardia delle alberature di pregio. Grande attenzione sarà riservata all’incrementare la biodiversità del luogo.

Este

Lo storico Palazzo Contarini “alla Restara”, situato a poche decine di metri dal centro storico, risale al 1500 come residenza gentilizia della famiglia Contarini e, successivamente, convento. Nel secondo dopoguerra, fu sede del convitto dell’Istituto Magistrale “Sacro Cuore”, fino al 1987. Ospitò poi la Biblioteca Civica cittadina fino al 2006. Attualmente, solo alcuni locali del piano terra del Palazzo sono utilizzato dalle associazioni cittadine, mentre la parte restante del piano terra e dei piani primo e secondo, rimasti per molti anni in disuso, risultano attualmente inagibili. Conclude il sindaco Pajola: «Così come per altri interventi, come ad esempio quelli sull’ex Palazzetto dello Sport, sull’ex deposito delle corriere di via S. Girolamo e sul Vallo del Castello, il lavoro sarà molto delicato e coinvolgerà altri Enti, la cui fattiva e importante collaborazione garantirà un risultato che, sono certo, sarà ampiamente apprezzato non solo dai nostri concittadini, ma da tutto il territorio».