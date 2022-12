Rete fognaria, terminati i lavori a Vigonza

Sono conclusi i lavori di estensione della rete fognaria e rifacimento della rete acquedotto nelle vie Rigato e Campolino nel Comune di Vigonza. Lo scorso 24 ottobre la ditta incaricata ha chiuso il cantiere, consegnato da Etra il 31 marzo 2021 e più volte sospeso a causa del Covid.

Vigonza

«Continuano gli interventi per collegare alcune abitazioni alle fognature garantendo un servizio per le famiglie e allo stesso tempo avendo un occhio di riguardo per la tutela ambientale – commenta il Sindaco di Vigonza Gianmaria Boscaro –. In questo intervento sono state sostituite anche delle vecchie condotte non più idonee. Ringrazio Etra per gli importanti investimenti che sta facendo in tutto il nostro territorio».

Investimento

In via Rigato sono stati realizzati 605 metri di fognatura a gravità e 265 metri di fognatura a pressione, mentre in via Campolino sono stati realizzati 265 metri di fognatura a gravità. Interventi che hanno permesso di allacciare utenze che erano prive del servizio e di convogliare dunque i reflui al depuratore intercomunale di Vigonza.Contestualmente, nell’ottica di economia di scala, sono stati posati 700 metri di condotta della distribuzione dell’idrico in via Rigato e 400 in via Campolino, tutti in sostituzione di vecchie condotte ammalorate e sottodimensionate rispetto alle attuali esigenze. L’investimento complessivo è stato di Euro 990.000,00 finanziati con fondi di Etra Spa previsti nel Piano d’Ambito del Consiglio di Bacino Brenta.