Esedra-Don Bosco, la trattativa per acquisire gli impianti sportivi dei Salesiani entra nel vivo

C'è l'avviso di manifestazione d'interesse da parte di Palazzo Moroni per acquisire gli impianti sportivi Don Bosco. I Salesiani, che sono proprietari anche dell'asilo, dell'ex studentato e del teatro alla Paltana, da tempo hanno deciso di vendere tutto, chiudendo la struttura per i piccoli e provando invece a cedere il resto. Già all'inizio di dicembre la giunta Giordani aveva approvato una delibera con cui sostanzialmente dichiarava di essere alla ricerca di campi da calcio da acquistare proprio in quella zona. Ma altro non era che un modo per arrivare poi a quello che è stato pubblicato ieri, ossia un avviso di manifestazione d'interesse per l'acquisizione di un immobile ad uso impianto sportivo outdoor per il calcio a Paltana. Si tratta quindi del campo del Don Bosco, dove si allena e gioca la squadra Armistizio-Esedra. Una maniera del Comune per verificare se ci sono eventuali privati interessati e poi avanzare l'offerta (che dovrebbe essere di circa 550 mila euro) ai Salesiani.

L'affare

Dietro però c'è l'ipotesi ormai concreta che ad acquisirlo sarà proprio il Comune. L’avviso della manifestazione d'interesse scade alle ore 12 del 16 febbraio prossimo. Nel caso in cui dovessero arrivare più offerte, sarà nominata una commissione composta da esperti nei settori giuridico-economico-patrimoniale, dei lavori pubblici e dello sport, ai fini dell’applicazione dei criteri scelti, tra cui il contenimento dei costi totali, la compatibilità delle caratteristiche tecnico-funzionali, la minimizzazione dei tempi per procedere all’avvio dell’attività. L'impianto di via Adria è composto da un campo da calcio a 5 in erba sintetica, uno di allenamento in terra e un campo regolare con tribune, spogliatoio e club house. Una proprietà che potrebbe valere intorno ai 600 mila euro. Le difficoltà economiche dei Salesiani hanno portato alla decisione di chiudere, alla fine dell’anno, la scuola materna Mamma Margherita, per metterla in vendita insieme all’ex studentato e al Piccolo Teatro Don Bosco. Da Palazzo Moroni dovrebbe arrivare un'offerta da circa mezzo milione di euro per acquisire l'impianto, mentre per il resto delle strutture per ora non c'è un piano futuro.