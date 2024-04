Saonara tra i più virtuosi per la raccolta differenziata, sindaco ed Etra si difendono dal web

«Ai numeri, come si dice spesso, si può far dire tutto e il contrario di tutto. Spesso questa è una affermazione vera. Non sempre però. Ci sono delle situazioni in cui i numeri parlano chiaro e in modo univoco e rispetto ai quali una interpretazione diversa è davvero impossibile. E’ il caso della valutazione del servizio rifiuti a Saonara, oggetto in questi giorni di vere e proprie bufale sparse sul web. A Saonara, secondo qualche cittadino, la raccolta del verde sarebbe un problema molto serio e soprattutto oneroso a carico dei cittadini. Se si leggono i numeri, però, questi dicono tutt’altro. Per accorgersene non serve essere tecnici esperti». Reagisce così Etra alle voci corsi online sull'inefficienza del servizio a Saonara emerse negli ultimi giorni.

La storia

Ricapitoliamo le “puntate precedenti”. Da luglio 2022 sono state introdotte importanti novità sul servizio di raccolta rifiuti con l’obiettivo di ottenere una tariffa calcolata sulla reale produzione di rifiuto, cioè ognuno paga in base a quanti rifiuti produce: «Ci sembra un principio elementare di correttezza gestionale - sostengono da Etra - .Con riferimento al verde il costo a bidone da 240 litri è di 50 euro all’anno e comprende il servizio di ritiro nei giorni indicati nel calendario (settimanale da marzo a novembre, quindicinale da novembre a marzo). Il conferimento direttamente al Centro di Raccolta con limite giornaliero di 2 metri cubi (che equivalgono a 8 bidoni da 240lt) e limite annuo di 10 metri cubi è gratuito (oltre i limiti il costo è di 20 euro a metro cubo). Si paga di più solo se si eccedono questi valori».

I numeri

«Se, accanto a questo, si vanno a vedere i numeri reali, si hanno per Saonara delle sorprese: Saonara risulta uno dei comuni più virtuosi della zona in termini di raccolta differenziata - proseguono - gli svuotamenti che hanno superato i parametri stabiliti per il pagamento della tariffa sono assolutamente bassi, per non dire irrisori. Con riferimento al verde nell’arco del 2023 su 45 raccolte (praticamente una alla settimana) si sono registrati, su tutta la popolazione di Saonara, solo 124 disservizi, vale a dire meno di tre alla settimana. Quindi quando si accusa il Comune e la società Etra Spa di tariffe esose, probabilmente si ha un po’ di confusione».

Il sindaco

«Se si vanno a leggere i numeri si vede – commenta il sindaco di Saonara Michela Lazzaro - che lo sforzo che anche il nostro Comune sta facendo assieme ai suoi cittadini, alle altre Amministrazioni comunali membri del Consiglio di Bacino Brenta per i rifiuti e con il supporto professionale e qualificato di Etra Spa sta dando risultati che altri territori ci invidiano». «Certo, si può migliorare e fare di più – aggiunge il presidente di Etra Spa Flavio Frasson - e questo è l’impegno che gli amministratori dei Comuni e i tecnici di Etra stanno portando avanti, nella consapevolezza (e nell’orgoglio) che insieme, in questi anni, abbiamo raggiunto risultati che altri si sognano. Le tariffe di ETRA sono tra le più basse d’Italia e del Veneto: anche questo è un dato che ci viene comunicato da un soggetto terzo ed evidenziato nel Green Book, pubblicato», conclude il Presidente Frasson.