Dipartimento di Prevenzione dell'Ulss 6 Euganea, il nuovo direttore è Luca Sbrogiò

Il dottor Luca Sbrogiò è il nuovo direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Ulss 6 Euganea, ruolo ricoperto fino al 18 aprile scorso all’Ulss 3 Serenissima, di cui ha coordinato anche la campagna di vaccinazione anti Covid-19.

Luca Sbrogiò

Laureato in Medicina e Chirurgia a Padova con diploma in Igiene e Medicina Preventiva con indirizzo in Epidemiologia e Sanità pubblica e master in gestione “Etica di Azienda” conseguito alla Fondazione Marciamum, il 58enne dottor Sbrogiò annovera una notevole esperienza lavorativa maturata in molte Aziende Sanitarie venete e friulane: Pordenone, Treviso, Rovigo, Venezia, Padova. Temi a lui particolarmente cari sono l’educazione e la promozione alla salute e la genomica in sanità pubblica. Attualmente coordina il gruppo di lavoro “Dipartimenti di Prevenzione Società Italiana di Igiene (SITI)” ed è presidente entrante del triveneto dal primo gennaio 2023. Il ritorno a Padova, città universitaria, dopo aver terminato gli studi ed aver svolto per diverso tempo la propria attività lavorativa, lo rendono contento di ritornare in città, e particolarmente motivato dalla dinamicità che le sinergie tra enti possono creare.