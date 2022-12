Scatole di Natale, numeri record anche quest'anno

Un successo anche per l'edizione 2022 di una iniziativa che ha anche il merito di mettere in relazione tantissime persone e realtà da tutta la provincia per far arrivare un po' di sollievo a chi ha meno

Ventotto associazioni coinvolte, sessantacinque presidi di raccolta dai quali sono poi partiti mezzi carichi di scatole per arrivare poi a Casa Colori, in via Bembo a Padova, dove volontari le raccolgono tutte per poi farle arrivare a destinazione. Sono alcuni dei numeri della nuova edizione de "Le scatole di Natale", iniziativa che mira a far arrivare un dono a chi ha meno. Sono quasi cinquemila le scatole raccolte ma ancora ne stanno arrivando. Un successo anche quest'anno per una iniziativa che mette in relazione tantissime persone da tutta la provincia e che coinvolge dagli alunni delle scuole elementari ai volontari di tante associazioni fino a semplici cittadini. Una gara di solidarietà a cui è semplice partecipare e che consente di portare un po' di sollievo ai tanti che si trovano in difficoltà o a coloro che nei nostri territori vengono accolti, come il caso di tanti bambini provenienti dall'Ucraina.