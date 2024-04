Sciopero generale giovedì 11 aprile, servizi a rischio anche nel Padovano

Le organizzazioni aziendali Cgil e Uil hanno proclamato uno sciopero generale giovedì 11 aprile, che coinvolgerà moltissimi ambiti lavorativi.

Cgil e Uil

«Basta morti sul lavoro, per una giusta riforma fiscale e per un nuovo modello sociale di fare impresa»: sono queste le motivazioni che hanno portato Cgil e Uil a proclamare per giovedì 11 aprile 4 ore di sciopero generale nazionale in tutti i settori privati (ad eccezione di quello edile, dove le ore di sciopero saranno 8) con mobilitazioni in tutto il territorio nazionale. «A Padova - dicono le segreterie provinciali di Cgil e Uil - l’appuntamento con le lavoratrici e i lavoratori sarà a partire dalle ore 15.30 in piazza Antenore, sotto la Prefettura. Nel corso dell’iniziativa prenderanno la parola le delegate e i delegati che svolgono la propria attività nei settori che registrano più incidenti e vittime nei luoghi di lavoro, per esempio nell’edilizia, nella metalmeccanica o in agricoltura. Riteniamo necessario un deciso cambio di rotta in materia di sicurezza, livello dei salari, lotta alla precarietà e allo sfruttamento: è arrivato il momento di tornare a mettere al centro la persona e non più il profitto».

Treni

Il personale del Gruppo Fs - Ferrovie dello Stato appartenente alle organizzazioni sindacali Filt-Cgil e Uiltrasporti sciopererà invece dalle ore 9 alle 13 di giovedì 11 aprile.

Autostrade

Questa, invece, la nota di A4Holding: «Nell’ambito dello sciopero generale nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali Cigl e Uil, si comunica che giovedì 11 aprile 2024 è prevista l’astensione dal lavoro del personale dipendente. Il personale dipendente soggetto alla legge 146/1990 (operatori del Centro Operativo, addetti alla viabilità ed agli impianti) eserciterà il diritto allo sciopero per le ultime 4 ore della prestazione giornaliera mantenendo comunque la garanzia dei servizi minimi come da regolamentazione di settore e aziendale al fine di assicurare le condizioni di sicurezza del traffico, ovvero un addetto al Centro Radio Informativo, quattro pattuglie degli Ausiliari della Viabilità e personale tecnico addetto al funzionamento degli impianti»