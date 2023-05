Elena Gottardo festeggia 102 anni nel giorno della Festa dei Lavoratori

Ieri primo maggio Elena Gottardo, cittadina di Selvazzano ha festeggiato il compleanno. Non una ricorrenza banale, per lei si tratta del traguardo numero 102. Il sindaco Giovanna Rossi, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale e a nome dell’intera comunità di Selvazzano, ha voluto portare un augurio speciale a Elena Gottardo per i suoi 102 anni portati con eleganza e allegria.

Il sindaco

«Con grande gioia – afferma il sindaco Giovanna Rossi – ho portato gli auguri da parte della comunità di Selvazzano Dentro ad Elena Gottardo per questa nuova candelina da aggiungere alla sua torta. Anche quest’anno una meravigliosa accoglienza da parte della festeggiata, vestita d’azzurro e ben pettinata, pronta per il taglio della torta con tutti i suoi cinque figli e relative famiglie. Come l’anno scorso ho piacevolmente chiacchierato con Elena e mi ha colpita per il suo spirito fortissimo ed il suo buon stato di salute, accudita e circondata dall’amore e dalla dedizione della sua bellissima famiglia. Ci siamo date appuntamento - ha concluso - al prossimo primo maggio, questa volta con un vestito verde mela. Augurissimi di cuore cara Elena, Lei è una 102enne davvero fuori dall’ordinario».