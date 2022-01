Chiamata per nove giovani volontari tra i 18 e i 28 anni, il servizio civile universale a Este

C’è tempo fino alle ore 14 del 26 gennaio per iscriversi al nuovo bando di Servizio Civile Universale 2021-22. Il Comune di Este è pronto ad accogliere 9 giovani volontari tra i 18 e i 28 anni, in tre diversi progetti per il settore culturale, turistico e sociale, disponibili in allegato.

Come fare la domanda

Le domande possono essere presentate esclusivamente attraverso il sito domandaonline.serviziocivile.it del Dipartimento per le Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale, che consente di inviare l’istanza di partecipazione attraverso PC, tablet o smartphone (leggi la guida alla compilazione della domanda). Per accedere al sito è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, oppure di quelle fornite dal Dipartimento, che potrai ottenere seguendo tutte le informazioni contenute nella guida alla SPID.

Ulteriori info

Per maggiori informazioni sul bando, sulle modalità di iscrizione e sui bandi attivi presso il Comune di Este: https://www.amesci.org/serviziocivile/bandi/BANDO_SC_2021_12_14/index.htm

Tutti i progetti sono presenti sul sito web https://www.comune.este.pd.it/it/news/servizio-civile-universale-c-e-tempo-fino-al-26-gennaio