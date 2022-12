Il Sindaco alla celebrazione della Madonna dei Noli: «I buoni gesti di ognuno migliorano la comunità»

Come ogni anno, l'8 dicembre coincide con la festa della Madonna dei Noli, per tradizione la protettrice di Vigili del Fuoco e Tassisti. «Persone che sono al servizio degli altri», ha evidenziato il Sindaco Giordani nel suo discorso tenutosi questa mattina di fronte alle autorità religiose, civili e militari della città di Padova.

Il discorso del Sindaco

«Ringrazio quindi Vigili del Fuoco e Tassisti che mantengono viva questa tradizione organizzando questo suggestivo omaggio floreale alla statua della Madonna qui in Piazza Garibaldi. Ma la Madonna dei Noli è anche la protettrice di tutte le donne e gli uomini che sono al servizio degli altri cittadini. Oggi quindi ricordiamo e ringraziamo anche le numerose categorie di lavoratori che sono al servizio dei cittadini. Non solo forze dell’ordine e sanitari, ma anche i tanti lavoratori impegnati 24 ore al giorno a garantire le attività essenziali. Donne e uomini che, pur nella diversità dei compiti, sanno che il loro lavoro contribuisce al benessere complessivo della nostra comunità. In realtà ognuno di noi può mettersi a disposizione degli altri.Lo può fare ad esempio attraverso il volontariato, un gesto di attenzione e cura verso gli altri, ancor più bello perché totalmente gratuito. La nostra città, la nostra comunità sono per fortuna ricchissime di volontari e di iniziative in ogni campo, da quello sociale e sanitario, a quello culturale fino a quello sportivo. Persone che danno e ricevono tantissimo, in uno scambio continuo, attraverso il quale la nostra comunità cresce e si rafforza giorno dopo giorno. Lo abbiamo visto nei giorni difficili della pandemia, lo vediamo in questi mesi di incertezza economica che rischia di far emergere nuove povertà soprattutto nelle fasce più deboli della nostra comunità» ha sottolineato il Sindaco nel suo discorso. «Colgo l’occasione per ringraziarli tutti, molti di loro sono qui con noi questa mattina. Ma ognuno di noi, tutti i giorni, nella vita quotidiana, può fare la differenza e avere attenzione per gli altri. Un’attenzione che passa anche attraverso i piccoli gesti e le piccole cose a partire dalla gentilezza e dall’ascolto. Il grande scrittore Luigi Pirandello ha scritto una frase molto significativa a riguardo: “Prima di giudicare la mia vita o il mio carattere mettiti le mie scarpe, percorri il cammino che ho percorso io. Vivi il mio dolore, i miei dubbi, le mie risate. Vivi gli anni che ho vissuto io e cadi là dove sono caduto io e rialzati come ho fatto io”. Spesso siamo precipitosi nel giudicare le persone che incontriamo, agiamo in base ai pregiudizi. Non sappiamo niente della persona che abbiamo davanti eppure abbiamo già deciso dove collocarla, comportandoci da giudici impietosi. Dobbiamo contrastare l’individualismo e l’egoismo, oggi purtroppo molto diffusi, che ruotano attorno al proprio io, mettendo gli altri in secondo piano. Come ho detto altre volte dobbiamo usare di più la parola noi, che la parola io. I problemi si risolvono affrontandoli assieme e partecipando attivamente alla loro soluzione. Io mi auguro che ognuno di noi oggi possa portare a casa da questa giornata, una riflessione sulla necessità di avere più attenzione, ascolto, disponibilità per gli altri, tutti, dai nostri familiari alle persone che incontriamo nelle nostre frenetiche giornate di lavoro. Sarà un piccolo gesto che permetterà anche a noi di prenderci cura degli altri. Un piccolo gesto che renderà migliore la comunità in cui viviamo. Cominciamo a farlo per primi, non aspettiamo che siano gli altri a fare il primo passo. Contribuiremo così a smorzare i toni, a rendere meno aggressiva e egoista questa nostra società nella quale spesso l’obiettivo è ottenere qualcosa per sé senza preoccuparsi degli altri».