La storica pizzeria napoletana Sorbillo apre in piazza dei Signori

La pizza napoletana continua a conquistare le piazze padovane. Dopo l'annunciata apertura di Michele, che ha locali in tutto il mondo, nella città del Santo arriva anche Sorbillo. Padova negli ultimi due anni è diventata meta del turismo di massa grazie ad Urbs Picta e questo stra attraendo diversi marchi dell'alimentazione, che hanno fiutato l'affare. E tra queste, a brevissimo, ci sarà proprio la nuova pizzeria di Sorbillo, che entro l'anno dovrebbe apriire in piazza dei Signori, dove invece da poco ha chiuso l'hamburgeria.

Si allarga così anche a Padova l'ampio network di insegne Sorbillo in giro per l'Italia (Napoli, Milano, Genova, Torino, Roma) e il mondo (da Tokyo a Miami). Quella di Padova sarà una pizzeria griffata "Gino Sorbillo Pizza Gourmand": una linea che Sorbillo focalizza soprattutto alle pizze regionali. La pizzeria Gourmand di Sorbillo si caratterizza per dedicare la parte principale dell'offerta a pizze farcite con ingredienti regionali: tutte le regioni del paese hanno la loro pizza dedicata con relativi prodotti tipici.

Le pizze di "Gino Sorbillo Pizza Gourmand" utilizzano tendenzialmente farina di tipo 1, a differenza delle altre insegne più popolari del gruppo che usano farine più raffinate. Naturalmente ci saranno pure le tradizionali pizze napoletane classiche, anche se i prezzi - come già avviene a Milano o a Roma - non potranno essere quelli iper popolari della originaria sede di Napoli in Via dei Tribunali.