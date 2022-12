Natale, le famiglie padovane spenderanno circa 364 milioni di euro: i dati Confartigianato

Nel solo mese di dicembre, nella provincia di Padova, le famiglie spenderanno circa 364 milioni di euro di spesa per prodotti alimentari, bevande e altri prodotti e servizi tipici. Quasi il 30% della spesa andrà all’artigianato. Un mercato che nella nostra provincia conta 6.325 aziende artigiane ed oltre 24.500 addetti. L’analisi sulla spesa di dicembre intercettabile dalle imprese artigiane è stata curata dall’ufficio studi di Confartigianato Imprese.

Confartigianato Padova

Gianluca Dall’Aglio, presidente di Confartigianato Imprese Padova, lancia un chiaro appello per gli acquisti natalizi: «Quest’anno più che mai crediamo ci sia bisogno di regalare “esperienze”, in tutti i sensi. Un regalo locale significa sostenere un’impresa del territorio, i suoi dipendenti e le rispettive famiglie, ma anche contribuire alla trasmissione della cultura cristallizzata nel sapere artigiano e al benessere della comunità, garantendo sia la remunerazione del lavoro e dei fattori produttivi locali sia il gettito fiscale necessario per sostenere il sistema di welfare. L’inflazione, purtroppo, continua a premere e, dicembre, rimane comunque un mese davvero importante. Il mese degli acquisti da mettere sotto l’albero. Doni natalizi, ceste regalo, ma anche prodotti alimentari per preparare il cenone e il pranzo di Natale, i piatti del veglione di fine anno, e molto altro. Un mare di acquisti che valgono tantissimo per l’artigianato. Le spese legate alle festività, infatti, fanno registrare un valore delle vendite al dettaglio superiore del 25,5% rispetto alla media annuale. Comprare artigiano fa bene a tutti: è questo in estrema sintesi il messaggio che vogliamo lanciare».

I dati

La spesa delle famiglie per dicembre viene stimata in 364 milioni di euro a livello provinciale. Vengono scelti come regalo soprattutto prodotti e servizi. Si va dai prodotti alimentari e bevande, alla moda e gioielleria. Ma non mancano mobili, tessili per la casa, cristalleria, stoviglie e utensili domestici, utensili e attrezzature per casa e giardino, giochi, giocattoli, articoli sportivi, libri, articoli di cartoleria e materiale da disegno e servizi di cura della persona. La parte del leone la recitano ovviamente alimentari e bevande, che occupano quasi due terzi (60%) dello shopping natalizio, pari a 227 milioni di euro. Sono 6.325 le imprese artigiane della provincia di Padova operanti in 47 settori in cui si realizzano prodotti artigianali e si offrono servizi di qualità che possono essere regalati in occasione del Natale, pari al 29,6% delle imprese artigiane padovane: queste imprese danno lavoro a 24.559 addetti cioè ad un terzo (35,6%) degli addetti dell'artigianato.