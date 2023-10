Sono arrivate le spoglie di Papa San Pio X: per due giorni rimarranno a Padova

È arrivata a Padova, stanotte (a mezzanotte e mezzo) l’urna contenente le spoglie di San Pio X, accolta dal vicario generale, mons. Giuliano Zatti, insieme all’arciprete della Cattedrale e ad alcuni sacerdoti. Nel frattempo in Cattedrale erano iniziate le operazioni di allestimento della struttura, posta al centro della basilica: un basamento che si sviluppa a raggiera con 188 listelli lignei a scandire, come una linea del tempo, gli anni trascorsi dalla nascita di Pio X (1835). L’allestimento liturgico, per tutte le tappe della Peregrinatio corporis di San Pio X, è curato da 593 Studio di Castelfranco Veneto. Ad accompagnare le spoglie di papa Sarto anche la gendarmeria vaticana e le forze dell’ordine.

Il percorso

L’urna è stata accompagnata al luogo di esposizione da una piccola processione in preghiera. Le operazioni di sistemazione e allestimento del percorso sono poi terminate verso le 14.45 e stamane ben prima dell’apertura della Cattedrale erano presenti devoti, giunti per rendere omaggio al papa veneto, partecipare alla prima celebrazione liturgica delle 7.30 e alla lodi con il vescovo Claudio, che hanno dato accoglienza alle reliquie. Il flusso di devoti è proseguito per tutta la giornata costante e silenzioso: anziani e giovani, gruppi e singole persone, religiosi e religiose, due pulmini sono arrivati dall’Opera della Provvidenza con preti anziani e suore e piccole delegazioni da varie parti della Diocesi di Padova. Molte le persone che hanno sostato in preghiera di fronte alle spoglie di papa San Pio X.

Il programma

A far da supporto ci sono i volontari dell’Unitalsi e del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta – Gruppo di Padova. La giornata prosegue nel pomeriggio di oggi lunedì 16 ottobre, con la conversazione storica, «Gli otto anni più belli della mia vita». Giuseppe Sarto – Pio X e il Seminario di Padova (1850-1858), alle ore 16.30, in sala Pio X del Seminario vescovile (ingresso da via Del Seminario 29) proposta da mons. Stefano Dal Santo, direttore dell’Archivio storico diocesano, della Biblioteca capitolare e docente di Storia della Chiesa. In serata, alle ore 19 il vescovo Claudio Cipolla presiederà l’Eucaristia in basilica Cattedrale, dove alle ore 21 verrà proposta una meditazione spirituale in memoria di San Pio X, papa, dal titolo Ignis ardens. Domani, martedì 17 ottobre, secondo e ultimo giorno della sosta padovana di San Pio X, sarà il vescovo di Padova, mons. Claudio Cipolla a presiedere la celebrazione eucaristica delle ore 7.30, le lodi alle 8.15 e alle 18 i Vespri che “saluteranno” le reliquie di papa San Pio X, poi in partenza per la sosta a Venezia. La preghiera del Vespro di martedì 17 ottobre sarà anche il momento corale di preghiera per la pace in Terra Santa.