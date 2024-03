Espulsa dall'Italia la stalker del sindaco: «Settimane di minacce e reati»

Aveva perseguitato il sindaco di Cadoneghe Marco Schiesaro e poi incendiato la biblioteca comunale di Campodarsego. E' stata arrestata e adesso espulsa e inviata in Romania, suo paese di origine. A dare la notizia è stato proprio Schiesaro: «Il Signor Questore di Padova Odorisio mi ha appena informato che la signora è stata espulsa dall’Italia. Ora si trova in volo, accompagnata da una scorta della Polizia di Stato verso Belgrado, per poi atterrare all’aeroporto di Bucarest (stanotte, ndr). Dopo settimane di minacce e reati di danneggiamento alla cosa pubblica nel nostro territorio, imbrattamento della sede comunale, disturbo alla pubblica quiete, danneggiamenti alle proprietà private dei miei concittadini è stato eseguito il decreto di espulsione con il divieto di rientro in Italia».

Il questore

«Venerdì scorso ho incontrato il Questore di Padova chiedendo un provvedimento nei confronti della signora che ho provveduto a denunciare per i reati di danneggiamento alla cosa pubblica e interruzione di pubblico servizio - chiude Schiesaro - .Ringrazio i cittadini che hanno denunciato assieme a me questi soprusi e angherie, cittadini con i quali ho sempre tenuto personalmente aperta la linea a qualsiasi ora. Ringrazio la Questura e la Prefettura di Padova, le forze dell’Ordine, i nostri Carabinieri e la Polizia di Stato.La Sicurezza, con la S maiuscola, è un bene prezioso e si difende ogni giorno».