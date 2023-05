Stadio Euganeo, si va verso lo sblocco dei lavori: si parte dalla copertura della Curva Sud

Gli uffici procedono con grande determinazione e massima attenzione per riattivare le procedure che possano portare al completamento del progetto di riqualificazione dello stadio Euganeo.

Stadio Euganeo

Venerdì 5 maggio i tecnici del Comune e i rappresentanti della società Esteel si sono incontrati e, dati alla mano, hanno iniziato a confrontarsi rispetto alla prima bozza relativa allo stato di consistenza dell’opera, elaborato dal collaudatore amministrativo terzo nominato dal Comune, che per mesi ha dovuto ricostruire tutti i passaggi e la contabilità di cantiere. Durante l’incontro alcuni nodi si sono sciolti, altri potrebbero essere in via di risoluzione a breve. L’incontro, svoltosi in un clima disteso e di collaborazione, ha anche iniziato ad affrontare le partite più complesse, quella dei materiali e delle certificazioni. Su quest’ultimo aspetto la società Esteel si è resa disponibile a fornire all’Amministrazione le certificazioni degli elementi strutturali e delle lavorazioni di propria competenza, passo questo fondamentale per il collaudo parziale dell’opera e per consentire poi l’espletamento di una nuova gara di appalto per il completamento della Curva Sud.

A questo si aggiunge poi l’inserimento del policarbonato in contabilità, oggi depositato accanto la curva. Questo passo, che di fatto determina la consegna al Comune di Padova del materiale, consentirà, tramite una ditta terza, di avviare le procedure per il montaggio in quota dello stesso e iniziare a dare una copertura alla curva. Inoltre, è stato stilato dai tecnici e dai rappresentanti della Ditta un cronoprogramma per iniziare a ripulire il cantiere. Nel massimo rispetto delle norme, Si è quindi aperta la possibile strada che con una forte volontà di andare avanti porterà al completamento dell’opera per metterla a disposizione della città. La strada è intrapresa, ma non siamo ancora alla fine.

Sergio Giordani

Dichiara il sindaco Sergio Giordani: «Ringrazio tutti quelli che stanno lavorando alla ripartenza del cantiere dello stadio Euganeo. Competenza, rigore nella verifica delle procedure e superamento di una situazione difficile ci stanno orientando in un percorso che con la riunione tecnica di ieri sembra mettersi sulla giusta strada per assicurare ai tifosi e alla città il completamento dell’opera. Continueremo a fare il massimo per giungere a finalizzare il cantiere in maniera trasparente ed efficiente»