Le statue di Prato della Valle raccontate attraverso i fumetti di Antonello e Fornasier

Martedì 13 dicembre alle ore 17:00 alla Fornace Carotta, verrà presentato ai docenti di Padova il libro a fumetti “Le statue in Prato raccontano”, edito da Kanaga Edizioni. Il tema è caldo, perché è ancora in discussione la possibilità di aggiungere una statua dedicata ad una donna, per cui è nata una apposita commissione. Stavolta però si parla di fumetti.

Daniela Antonello

La pubblicazione a fumetti, curata da Daniela Antonello e realizzata con il supporto per la veste grafica da Pierluigi Fornasier, rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Associazione Xearte di Promozione Sociale e Culturale patavina, nasce da itinerari di visita del Progetto del Vivipadova del Comune sulle Statue del Prato della Valle ed è dedicata agli studenti del secondo biennio della primaria e della scuola secondaria di I grado. I laboratori di Vivipadova, progettati e condotti dalla curatrice stessa nel corso di diversi anni scolastici, sono stati indirizzati a far apprendere la storia della nostra città attraverso i personaggi presenti in Prato. Da questa interessante esperienza divulgativa nasce quindi il materiale per la realizzazione delle storie a fumetti de “Le statue in Prato raccontano”. L’iniziativa si configura come uno strumento di divulgazione culturale, il cui obiettivo prioritario è quello di far conoscere alle scolaresche e ai ragazzi del nostro territorio e non solo a loro, la storia della celebre piazza e dei personaggi storici rappresentati dalle settantotto sculture presenti nei due anelli, nonché delle altre due che si trovano sotto la Loggia Amulea (Dante e Giotto).

Lo scopo

L’autrice, con il contributo dei ragazzi coinvolti nel progetto, restituisce quindi un’anima alla pietra delle sculture grazie al fumetto, una forma di linguaggio narrativo vicino ai giovanissimi, emozionante e coinvolgente, capace di restituire in presa diretta la vita delle varie personalità che popolano la nostra grande Piazza. Con questa pubblicazione si vuole far comprendere ai ragazzi che quelle statue possono raccontare la storia padovana e veneta attraverso diverse generazioni: dagli eroi dei miti fondativi, ai grandi scienziati, alle personalità della politica e della religione, con qualche affondo su personalità esterne al contesto locale, ma pur sempre legate alla città, a denotare, comunque, la vocazione cosmopolita di Padova. Il libro offre inoltre spunti per una metodologia nuova di approccio allo studio della storia e uno strumento di programmazione per futuri laboratori didattici, da condursi sia in loco che in aula, fornendo tutte le informazioni e schede utili per renderli interessanti e interattivi. La pubblicazione, che verrà distribuita gratuitamente ai docenti che interverranno alla presentazione, è stata realizzata nel 2020 grazie al contributo dell’Assessorato alla Cultura in collaborazione con Vivipadova e con l’Assessorato alle Politiche Educative e Scolastiche.