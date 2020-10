Il paese si veste di rosa: tutto pronto a Pozzonovo per il passaggio del Giro d'Italia

Venerdì 16 ottobre Pozzonovo sarà interessata dal passaggio del Giro d’Italia, la cui 13esima tappa transiterà lungo le strade provinciali SP 84 (via Argine, via Tezzon, via Merlin) e SP 37 (via Roma, via Marconi) attorno alle ore 15.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Giro d'Italia

Lungo queste strade sarà vietata la sosta dalle 9 e il transito dalle 12.20 circa, con accessi interdetti e presidi della Protezione civile, della Polizia locale, dei Carabinieri in congedo e di quelli di Tribano. La circolazione quindi verrà sospesa dalle 12.20 alle 16, termine previsto per la corsa rosa. Spiega il sindaco Arianna Lazzarini: «Le scuole subiranno una lieve modifica nell’orario. D’accordo con la dirigente scolastica, le Secondarie termineranno alle 12.15 e le Primarie lo stesso, anticipando l’uscita di 20’. Abbiamo scelto di non interrompere le lezioni, ma di chiudere prima per non creare troppi disagi alle famiglie che lavorano. Aggiungo che andranno evitati gli assembramenti lungo il percorso del Giro, ed andranno utilizzate le mascherine sempre e comunque. Ci sarà comunque la Protezione civile a dare tutte le informazioni alla cittadinanza. Il passaggio della corsa rosa è un evento che ci onora ed avremmo voluto celebrarlo diversamente, con maggiore partecipazione. L’emergenza in atto non l’ha reso possibile. Il Gruppo Esercenti del paese ha comunque deciso di vestire il paese di rosa: tutte le vetrine dei commercianti aderenti daranno il benvenuto al Giro, perché ci sia un clima festoso per i professionisti in gara e per tutti i cittadini».